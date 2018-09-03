«От страшного гула дрожали стекла»: Что три дня подряд будит жителей Ставрополя среди ночи

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-03T17:28:30+03:00

«КП» узнала у экспертов, кто может летать над городом так рано и так низко

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1 сентября в четыре часа утра жители нескольких районов Ставрополя проснулись от рокота в небе. Звук был настолько сильным, что в домах дрожали оконные стекла, а у машин срабатывали сигнализации. Убедившись, что это не война и не падение самолета, люди засыпали, но в следующие два дня все повторялось: опять нарастающий гул в районе 4 утра, вибрация и ощущение, что в небе на очень близком к многоэтажкам расстоянии нечто летит. Горожане стали жаловаться на проблему в соцсетях и гадать, что это такое.

— Я этот звук ни с чем не спутаю: так гудят только турбовинтовые двигатели самолета, летящего на низкой высоте, — объяснил происхождение звука один из пользователей. — Я очень долго жил рядом с аэропортом и помню этот звук до сих пор.

Эту версию поддержали и другие горожане, а одна женщина написала, что даже видела, как по небу над городом летели друг за другом два самолета.

Мы попытались узнать у силовых ведомств, кому принадлежат самолеты и почему они так низко летают прямо над городом. В региональном управлении Росгвардии сказали, что никаких учений с привлечением авиации над Ставрополем не ведут.

— Полетов над городом и у нас нет, воздушные коридоры находятся в стороне от него, — прокомментировал ситуацию генеральный директор международного аэропорта «Ставрополь» Николай Апальков. — Тем более мы не принимаем и не отправляем рейсы раньше половины шестого утра. Обращайтесь к военным.

Звук пролетающего над Ставрополем летающего объекта 00:00 00:00

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что до 15 сентября на военном полигоне под Буденновском проводятся двухсторонние ротные тактические учения с участием авиации.

— В учениях на Новоалександровском полигоне задействованы, в том числе, вертолеты Южного военного округа. Однако никаких полетов в такое время над городом они не совершали. Все маневры совершаются в непосредственной близости к месту дислокации войск в Буденновске, — рассказал представитель пресс-службы.

Один из разбуженных горожан успел сделать запись звука, доносящегося с неба. Ее мы дали послушать бывшему летчику Владимиру Смирнову.

— Это большой винтомоторный самолет, — однозначно утверждает Смирнов. — Если даже сигнализации начали реагировать, значит, летел на высоте до 4 тысяч метров. Очень громкий звук двигателя — у бомбардировщика Ту-95 и самого большого винтомоторника в мире — Ан-22. Но едва ли это они. Скорее всего, это военный транспортный самолет меньших размеров, какая-то из модификаций «Ан» — 12 или 26.

Осталось понять, почему транспортники летают в столь ранний час и главное — так низко над городом.

— Не исключено, что это тренировка переброски техники и людей в рамках учений, которые сейчас идут на Юге России, в том числе в Северной Осетии. Передислокация солдат по воздуху — это стандартная часть учений, — предположил источник «КП» в правоохранительных органах. — У военных свои воздушные коридоры, отличные от гражданских самолетов, и бывает так, что они могут пролегать над городом.