Следственный комитет за пытки задержанных завел дело на сотрудника центра «Э» по Северному Кавказу

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-04T17:44:45+03:00

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После обращения к правоохранителям 38-летнего жителя КЧР с заявлением о пытках сотрудниками полиции - в том числе током - на высокопоставленного офицера СКФО завели уголовное дело. Со слов потерпевшего, из него выбивали показания несколько человек и в их числе - замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустам Жилетежев.

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали сотрудники Следственного комитета России и в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

- Уголовное дело о пытках задержанного возбуждено в отношении замначальника 2 отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО, - сообщили в следкоме РФ. - Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и всех возможных причастных.

- Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению. А после того как он отказался его стали пытать, в том числе и электрическим током, - добавили сотрудники республиканского управления СК.

Отмечается, что при осмотре мужчины медики нашли на правой кисти следы контакта с проводником электричества, а также обнаружили у него кровоподтёки затылка и левого глаза.