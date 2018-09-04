В Дагестане задержали начальника республиканского управления дорог "Каспий"

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-04T14:19:36+03:00

Высокопоставленного чиновника подозревают в причастности к хищениям средств из бюджета

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В Дагестане - новый громкий арест важного чиновника. Правоохранители 4 сентября задержали руководителя республиканского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова. Об этом сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах.

Сейчас в офисе организации в Махачкале идут обыски, ведется изъятие важных документов и улик. Пока не уточняется, что именно вменяют следователи Омарову. Сейчас решается вопрос о возбуждении против высокопоставленного госслужащего уголовного дела.

- Мероприятия проходят в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных из федерального центра на реконструкцию сети республиканских автодорог, - уточнили дагестанские силовики.

На общем балансе Упрдора "Каспий" находится более тысячи километров федеральных автодорог в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе, в Дагестане.