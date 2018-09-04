Футболисты сборной России надели усы в честь дня рождения Черчесова

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-04T16:20:12+03:00

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Футболисты сборной России по футболу, готовящиеся сейчас к матчу с национальными командами Турции и Чехии приготовили яркое и креативное поздравление в день 55-летния главного тренера Станислава Черчесова. Ребята приехали на базу в накладных усах и майках с отсылающей к песне группы «Ленинград».

Видео нестандартного поздравления было опубликовано в официальном твиттере национальной футбольной сборной. Видно, что все 23 футболиста, принимающие участие в сборах команды, надели специально заготовленные накладные усы и майки с изображением Черчесова в скафандре и надписью «55» на шлеме. И если усы уже давно стали «притчей во языцах», то рисунок на майке люди, мало знакомые с фанатскими кричалками и творчеством группы «Ленинград», поняли не все. А Черчесов-космонавт — это отсылка к популярной песне «Ты просто космос, Стас», начавшей ассоциироваться с тренером после успехов сборной на прошедшем чемпионате мира.

Поздравление футболистов от души насмешило и тренерский персонал и самого наставика. Ребята подарили Черчесову майку с символическим 55 номером и приятный подарок, после чего дружно поаплодировали одному из главных творцов успеха сборной.

Несмотря на царившую на базе шуточную и праздничную атмосферу, широкая улыбка быстро сошла с лица Станислава Черчесова. В своей строгой манере он обратился к собравшимся футболистам со словами благодарности и не только.

— Ребят, спасибо. Всё это, прекрасно, спасибо за креатив, но... — именинник сделал паузу и жестом указал на тренировочное поле, — без обид. С этой секунды опять ничего личного, только работа.

Напомним, что сейчас сборная находится на базе в подмосковном Новогорске, где в усиленном темпе готовится к предстоящим встречам. Уже 7 сентября команда вылетит в Трабзон, где пройдёт матч с Турцией, а 10 числа на домашней арене в Ростове-на-Дону футболисты встретятся с со сборной Чехии.