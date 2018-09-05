2018-09-05T22:37:03+03:00
Общество

Канатоходец прошел между башнями "Грозный-сити" на высоте 145 метров

Такого трюка не делал никто в России [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Расул Абакаров во время одного из выступлений.Расул Абакаров во время одного из выступлений.
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Известный российский канатоходец из Дагестана Расул Абакаров прошел по натянутому тросу между двумя башнями "Грозный-Сити". Невероятный трюк запечатлели на видео стоявшие внизу зрители. Абакарову, несмотря на сильный ветер, удалось пройти расстояние более чем в 100 метров между двумя 30-этажными домами комплекса.

Сам Абакаров пока никак не прокомментировал свое достижение, но подписчики его Instagram уже поздравили его с успехом.

Потомственный канатоходец Абакаров стал широко известен в России после того, как прошел между двумя крыльями разведенного Дворцового моста в Санкт-Петербурге на высоте 45 метров над водой.

По его словам, подобные трюки совершаются не сразу. Нужна тщательная как техническая, так и физическая подготовка.

- У меня еще все спрашивают – боюсь ли я высоты. Я всем говорю, естественно я боюсь высоты. Ее не боятся только больные люди. Самое главное бороться с этим, постоянно тренироваться и внушать себе, что я это могу сделать, - комментировал свой проход по Дворцовому Расул в интервью "КП".

По словам Расула, канат, по которому он идет, имеет толщину всего 10 миллиметров. Самое сложное - это правильно натянуть его, чтобы во время прохода он не порвался. Обрыв будет означать для трюкача верную гибель.

Напомним, самый известный проход между небоскребами совершил в 1974 году французский канатоходец Филипп Пети. Он прошел по натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке тросу. Филипп находился на канате 45 минут, во время которых он восемь раз прошёлся туда и обратно

Канатоходец прошел между башнями "Грозный-Сити".

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