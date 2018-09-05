В Черкесске сотрудник СИЗО сбил на переходе мать с двумя детьми.

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-05T23:06:21+03:00

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В Черкесске на пешеходном переходе произошло страшное ДТП на улице Доватора. "Приора" на большой скорости сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу мать с двумя детьми. Видео ЧП запечатлел регистратор стоявшей рядом машины. Несчатных от удара отбросило в сторону на несколько метров.

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что очень торопился домой, поэтому не успел заметить пешеходов и вовремя затормозить.

- В республиканскую больницу доставлена 33-летняя женщина со множественными ушибами и ссадинами. Ее состояние средней тяжести. Состояние двоих детей - четырехлетней девочки и шестилетнего мальчика - крайне тяжелое. Они находятся в реанимации. У них множественные переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы, - сообщил "Комсомольской правде" источник в больнице.

Алкоголя в крови сотрудника республиканского СИЗО не нашли. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".