2018-09-05T23:06:21+03:00
Происшествия

В Черкесске сотрудник СИЗО сбил на переходе мать с двумя детьми

Водитель заявил, что очень торопился домой [осторожно, шокирующее видео]
Виталий КЛИМОВ
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Момент ЧП запечатлела камера регистратора.Момент ЧП запечатлела камера регистратора.
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В Черкесске на пешеходном переходе произошло страшное ДТП на улице Доватора. "Приора" на большой скорости сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу мать с двумя детьми. Видео ЧП запечатлел регистратор стоявшей рядом машины. Несчатных от удара отбросило в сторону на несколько метров.

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что очень торопился домой, поэтому не успел заметить пешеходов и вовремя затормозить.

- В республиканскую больницу доставлена 33-летняя женщина со множественными ушибами и ссадинами. Ее состояние средней тяжести. Состояние двоих детей - четырехлетней девочки и шестилетнего мальчика - крайне тяжелое. Они находятся в реанимации. У них множественные переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы, - сообщил "Комсомольской правде" источник в больнице.

Алкоголя в крови сотрудника республиканского СИЗО не нашли. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".

В Черкесске сотрудник СИЗО сбил на переходе мать с двумя детьми.

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