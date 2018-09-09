Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-09T00:11:46+03:00

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия разбился в автомобильной катастрофе. Чиновник возвращался из рабочей поездки. Его самолёт приземлился в Сочи, откуда чиновник выехал на правительственном кортеже. Однако по дороги произошло ДТП, унёсшее жизнь премьера.

— Эта информация соответствует действительности. Произошла авария, подробностей мы пока не знаем, однако, насколько нам известно, после столкновения Геннадий Гагулия был ещё жив. Он скончался от полученных ран по дороге в больницу, — сообщила «Комсомольской правде» пресс-секретарь кабмина Абхазии Диана Зантария.

На данный момент подробности ДТП неизвестны, однако по предварительным данным других погибших нет.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны. Учился на строительном факультете Белорусского политехнического института, который с успехом закончил в 1972 году. В 1977 занял первый значительный пост, став заместителем директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

Политическую карьеру начал в 1991 году, став председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. С 1992 по 1995 год получил серьёзное повышение, закрепившись в должности заместителя председателя Совета Министров Абхазии.

Председателем совета министров Абхазии стал в 1995 году, успешно проработав на посту 2 года. Ту же должность занимал в 2002—2003 годах.

В 24 апреля 2018 года по распоряжению президента республики Рауля Хаджимба снова занял пост премьера, сменив Беслана Барциц.