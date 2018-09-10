Звезда "Однажды в России" вместо Европы отправилась рожать в Пятигорск
Звезда КВН и популярного телевизионного шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова стала мамой в первый раз. Произошло это знаменательное и приятное событие 19 августа этого года в ее родном Пятигорске. У Кати родился долгожданный сын.
Интересно, что в отличие от других российских знаменитостей, рожать девушка отправилась не в ультрамодную американскую или европейскую клинику, а в обычный пятигорский роддом. Вместе с супругом Леонидом патриотичная Екатерина однозначно решила, что так будет лучше. Рядом в такой ответственный момент ведь будут самые дорогие люди: мама, папа, родственники и знакомые.
Сын Екатерины родился крепким малышом. Его рост - 54 сантиметра, весит мальчик 3370 грамм. Родители поначалу планировали назвать мальчика просто Артемом, но потом решили, что Артемий Леонидович - более эстетично. Так малыш стал Артемием.
Первые полгода жизни ребенка молодые мама и папа намерены провести в родном Пятигорске - тут лучше еда и гораздо более чистый, чем в Москве, горный воздух. Крестить малютку Моргунова планирует также в церкви на Северном Кавказе. Православное таинство должно состояться до конца нынешнего года.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»