2018-09-10T10:45:45+03:00
Общество

Звезда "Однажды в России" вместо Европы отправилась рожать в Пятигорск

Екатерина Моргунова решила, что в родном городе для нее и сына будет гораздо лучше
Михаил ЮЖНЫЙ
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Екатерина Моргунова и ее супруг. Фото: InstagramЕкатерина Моргунова и ее супруг. Фото: Instagram
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Звезда КВН и популярного телевизионного шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова стала мамой в первый раз. Произошло это знаменательное и приятное событие 19 августа этого года в ее родном Пятигорске. У Кати родился долгожданный сын.

Интересно, что в отличие от других российских знаменитостей, рожать девушка отправилась не в ультрамодную американскую или европейскую клинику, а в обычный пятигорский роддом. Вместе с супругом Леонидом патриотичная Екатерина однозначно решила, что так будет лучше. Рядом в такой ответственный момент ведь будут самые дорогие люди: мама, папа, родственники и знакомые.

Сын Екатерины родился крепким малышом. Его рост - 54 сантиметра, весит мальчик 3370 грамм. Родители поначалу планировали назвать мальчика просто Артемом, но потом решили, что Артемий Леонидович - более эстетично. Так малыш стал Артемием.

Первые полгода жизни ребенка молодые мама и папа намерены провести в родном Пятигорске - тут лучше еда и гораздо более чистый, чем в Москве, горный воздух. Крестить малютку Моргунова планирует также в церкви на Северном Кавказе. Православное таинство должно состояться до конца нынешнего года.

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