Смертельное ДТП с премьер-министром Абхазии устроил наркоман без прав

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-09T12:25:44+03:00

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Стали известны подробности аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД республики, виновником смертельного ДТП оказался мужчина без водительских прав и в состоянии наркотического опьянения.

По данным ведомства, житель села Звандрипш Гудаутского района 22-летний Хаджарат Тарсман поздним вечером 8 сентября ехал по дороге "Псоу-Ингур". На 17-м километре от поста ГАИ "Бамбора" он нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу кортежу с мигалками, в котором возвращался из Сирии глава правительства республики.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба правительства Республики Абхазия

В результате лихих маневров наркомана, "ВАЗ-21099" врезался в "Toyota Camry", в которой ехал премьер-министр. От удара иномарку выбросило с трассы в кювет.

В аварии Геннадий Гагулия получил серьезные травмы, которые не были совместимы с жизнью. Его водитель и охранник смогли уцелеть - сейчас они находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

Виновника аварии задержали и сейчас он находится в ИВС. Против Тарсмана возбуждено уголовное дело.