Результаты выборов главы Дагестана 2018: с огромным отрывом победил Владимир Васильев

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-09T14:00:55+03:00

Он будет руководить республикой в ближайшие пять лет

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9 сентября Парламент республики Дагестан большинством голосов избрал на пятилетний срок на пост главы региона Владимира Васильева.

Всего в Парламенте региона 90 депутатов, бюллетени получили 86 из них. Подавляющее число голосов было отдано за 69-летнего Владимира Васильева. 77 народных избранников решили, что именно он должен руководить Дагестаном. Оставшиеся девять голосов достались Камилю Давдиеву и Махмуду Махмудинову, по пять и четыре бюллетеня соответственно.

Таким образом, Васильев был избран главой Дагестана, победив на выборах с большим отрывом. Политик обратился со словами благодарности к депутатам после своего избрания. Он отметил, что постарается оправдать их доверие, сделать жизнь местных жителей лучше и выразил надежду на плодотворную совместную работу.

- Я не ожидал, что за такое короткое время мне так близок и дорог станет Дагестан, - признался Владимир Васильев.

СПРАВКА "КП"

Владимир Абдуалиевич родился в 1949 году в городе Клин. В 1972 году он стал работать миллиционером и поступил Всесоюзный юридический заочный институт. Позже он получил диплом еще и Академии МВД СССР.

До 1999 года Васильев служил в МВД: был начальником оперативного управления Штаба МВД, замначальником ГУВД Москвы и главой федерального Управление по борьбе с организованной преступностью. После этого его назначили заместителем секретаря Совбеза России. В этой должности нынешний глава Дагестана спасал заложников во время теракта на Дубровкев 2002 году - он входил в состав оперативного штаба.

В 2003 году Васильев ушел в политику - он стал депутатом Госдумы IV от Тверской области, а в 2012 году занял должность вице-спикера Госдумы. Он оставил этот пост, чтобы возглавить Дагестан.

Владимир Абдуалиевич награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Орденом Мужества и Орденом Почета.