2018-09-09T17:24:54+03:00
Политика

Юнус-Бек Евкуров победил на выборах главы Ингушетии 2018

Для политика это уже третий срок на посту главы региона
Алена БЕЛЯЕВА
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Юнус-Бек Евкуров победил на выборах главы Ингушетии 2018Юнус-Бек Евкуров победил на выборах главы Ингушетии 2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 сентября Юнус-Бек Евкуров одержал победу на выборах на пост главы Ингушетии 2018. Политику удалось довольно легко обойти своих соперников, получив голоса практически всех депутатов законодательного собрания республики.

В выборах участвовали трое политиков, чьи кандидатуры были преложены президентом России Владимиром Путиным. Депутатам предстояло выбрать, кому руководить республикой в ближайшие пять лет - действующему главе Юнус-Беку Евкурову, депутату городского совета города Назрани Урусхану Евлоеву или заместителю председателя комитета Народного совета Ильясу Богатыреву.

Внеочередное заседание депутатов стартовало в 15 часов. Они выслушали программные речи кандидатов. К примеру, Юнус-Бек Евкуров выступая сегодня заявил, что успел многое сделать для развития Ингушетии, но и впереди работы осталось не меньше:

- За последние десять лет удалось свести к минимуму проявления терроризма и экстремизма в регионе. Сегодня уровень преступности в Ингушетии – один из самых низких среди регионов страны. В СКФО этот показатель выше два раза, в целом по РФ – в четыре раза, отметил он, - отметил политик.

В результате выборов победил действующий глава республики. По информации официального портал главы и правительства Ингушетии, Евкуров смог набрать 26 голосов из 30 и одержать победу над своими соперниками. Республиканский лидер будет руководить регионом в ближайшие пять лет.

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