"Шикарная земля": буры оценили место, предложенное им для жизни на Ставрополье
В Ставрополь из ЮАР прилетел Духовный советник Южно-Африканских фермеров - буров - преподобный Леон Франсуа дю Туа. Как представитель потомков голландских колонизаторов, а сегодня беженцев, страдающих от репрессий коренного населения ЮАР, он решил посмотреть на край глазами переселенца и найти подходящую землю для будущих поселений.
Один из таких участков предложил частник у Сенгилеевского водохранилища. Его территория - 120 Га. По плану на нем появятся до полутысячи коттеджей.
Вот сюда предлагают переселиться южноафриканским беженцамФото: Евгения СОКОРЕВА
- Для буров и их потомков мы хотим создать экопоселок на берегу Егорлыка, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственник земли Сергей Перегудов.
Со слов Сергея, землю предложили беженцам из Африки, потому что они нам близки ментально.
- Мы во многом похожи - работящие, исповедуем христианство, следуем традиционным семейным ценностям, имеем единое представление о порядке жизни, - объяснил Сергей.
Когда землю и дома на плане показали бурам, те пришли в восторг:
- Шикарная земля, - сказал гость из Африки. - Нам очень нравится.
Кроме участка в селе Сенгилеевском южноафриканским беженцам предлагают заселиться на территории возле Железноводска и в Минераловодском горокруге.
Духовный советник Южно-Африканских фермеров приехал в Ставрополь с сыном-переводчиком. Мужчина, как и родители, живет в ЮАР, но женат на русской девушке и прекрасно владеет языком.
- От готовки супруги у меня даже желудок стал русским, - шутит он. - Мы воспитываем годовалую дочь и тоже хотим переехать сюда.
Помимо земли бурам показали знаменитых на весь мир секс-беженцев Мартенсов, сбежавших на Ставрополье от уроков сексуального просвещения в Германии.
- Мы сожалеем о том, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в Африке, - сказал при встрече глава семейства Евгений. - Но будьте уверены, здесь вы заживете спокойной жизнью в окружении близких по духу людей и сможете воспитать морально здоровых детей. К слову, именно в Ставрополе мы родили 11-го ребенка.
Кстати, Мартенсоны перебрались сюда не сразу. Сначала они всей своей большой семьей переехали в Сибирь, но из-за холода, плохого дома и травмы одной из дочерей вскоре вернулись обратно в ФРГ. В Ставрополь секс-беженцы приехали в прошлом году и до недавнего времени жили в доме у местного правозащитника Владимира Полубояренко.
Детям семьи Мартенсов гости привезли подаркиФото: Евгения СОКОРЕВА
На прощание сын преподобного Леона Франсуа дю Туа заявил, что в такую Россию - а не ту, какую им показывают дома по ТВ - захотят перебраться тысячи буров.
- Мы расскажем всем, какой у вас позитивный край и вернемся снова, - пообещал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Беженцы из Африки привезут на Ставрополье по полмиллиона долларов
Всего в край хотят переехать 15 тысяч буров из ЮАР [дискуссия, аудио]
До конца года на Ставрополье приедут полсотни семей беженцев из Африки
Народ буров планирует обосноваться в крае и построить здесь целый город (ПОДРОБНЕЕ)
Тайна буров: беженцы из Африки рассказали, что хотят найти на Ставрополье
В край едет первая делегация из ЮАР (ПОДРОБНЕЕ)