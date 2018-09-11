"Шикарная земля": буры оценили место, предложенное им для жизни на Ставрополье

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-11T21:02:34+03:00

Делегация из ЮАР прилетела в регион, чтобы осмотреть земли будущих поселений [фото]

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В Ставрополь из ЮАР прилетел Духовный советник Южно-Африканских фермеров - буров - преподобный Леон Франсуа дю Туа. Как представитель потомков голландских колонизаторов, а сегодня беженцев, страдающих от репрессий коренного населения ЮАР, он решил посмотреть на край глазами переселенца и найти подходящую землю для будущих поселений.

Один из таких участков предложил частник у Сенгилеевского водохранилища. Его территория - 120 Га. По плану на нем появятся до полутысячи коттеджей.

Вот сюда предлагают переселиться южноафриканским беженцамФото: Евгения СОКОРЕВА

- Для буров и их потомков мы хотим создать экопоселок на берегу Егорлыка, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственник земли Сергей Перегудов.

Со слов Сергея, землю предложили беженцам из Африки, потому что они нам близки ментально.

- Мы во многом похожи - работящие, исповедуем христианство, следуем традиционным семейным ценностям, имеем единое представление о порядке жизни, - объяснил Сергей.

Когда землю и дома на плане показали бурам, те пришли в восторг:

- Шикарная земля, - сказал гость из Африки. - Нам очень нравится.

Кроме участка в селе Сенгилеевском южноафриканским беженцам предлагают заселиться на территории возле Железноводска и в Минераловодском горокруге.

Духовный советник Южно-Африканских фермеров приехал в Ставрополь с сыном-переводчиком. Мужчина, как и родители, живет в ЮАР, но женат на русской девушке и прекрасно владеет языком.

- От готовки супруги у меня даже желудок стал русским, - шутит он. - Мы воспитываем годовалую дочь и тоже хотим переехать сюда.

Помимо земли бурам показали знаменитых на весь мир секс-беженцев Мартенсов, сбежавших на Ставрополье от уроков сексуального просвещения в Германии.

- Мы сожалеем о том, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в Африке, - сказал при встрече глава семейства Евгений. - Но будьте уверены, здесь вы заживете спокойной жизнью в окружении близких по духу людей и сможете воспитать морально здоровых детей. К слову, именно в Ставрополе мы родили 11-го ребенка.

Кстати, Мартенсоны перебрались сюда не сразу. Сначала они всей своей большой семьей переехали в Сибирь, но из-за холода, плохого дома и травмы одной из дочерей вскоре вернулись обратно в ФРГ. В Ставрополь секс-беженцы приехали в прошлом году и до недавнего времени жили в доме у местного правозащитника Владимира Полубояренко.

Детям семьи Мартенсов гости привезли подаркиФото: Евгения СОКОРЕВА

На прощание сын преподобного Леона Франсуа дю Туа заявил, что в такую Россию - а не ту, какую им показывают дома по ТВ - захотят перебраться тысячи буров.

- Мы расскажем всем, какой у вас позитивный край и вернемся снова, - пообещал он.

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