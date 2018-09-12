На ставропольском посту ДПС сняли массовое взяточничество инспекторов

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-12T15:59:29+03:00

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В интернете набирает популярность видео, на котором запечатлены десятки случаев получения денег сотрудниками ГИБДД на Новопавловском посту ДПС Ставропольского края (граница с Кабардино-Балкарией). Видео снято с приличного удаления и начинается с показа расположения поста на карте Ставрополья. На самом видео никаких опознавательных знаков поста нет, но по номерам автомобилей, водители которых дают взятки сотрудникам ГИБДД, можно точно сказать, что это Ставропольский край.

На видео несколько сотрудников ДПС, сменяясь, принимают от водителей, в основном управляющих грузовиками с прицепами, «ГАЗелями» и пассажирскими автобусами, денежные купюры - через рукопожатие или доставая их из документов. Затем инспектора засовывают деньги себе в карманы. Моменты получения денег сняты крупно и даже обведены красным цветом для наглядности. Некоторые водители притормаживают буквально на минуту, отдают деньги, обмениваются с инспекторами парой слов и едут дальше. За час съемки передача денег происходит не менее 30 раз.

Позднее появилось еще одно видео с этого же поста. Инспектор о чем-то долго беседует с дальнобойщиком. Водитель передает ему деньги, свернутые трубочкой в кулаке, но, взяв, полицейский не уходит, а продолжает стоять рядом с машиной и что-то говорить водителю. Тогда водитель вкладывают в руку инспектора еще несколько купюр, но и этим дело не кончается. Инспектор оставляет деньги в кабине грузовика и требует для проверки документы. Далее в течение 5 минут инспектор о чем-то спорит с водителем по поводу документов, но в конце концов возвращает их, забирает деньги и уходит.

- По видеоматериалам, опубликованным в сети Интернет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. - Также по данному факту проводится служебная проверка отделом МВД России по Кировскому городскому округу. Кроме того, материалы направлены в следственные органы Кировский МСО СУ СК России по Ставропольскому краю для принятия процессуального решения.