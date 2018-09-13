2018-09-13T15:27:15+03:00
Общество

На Ставрополье могут снова появиться помещики

На обустройство родовых поместий планируют выдавать по 1 гектару земли [аудио, дискуссия]
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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Родовое поместье семьи МихалковыхРодовое поместье семьи МихалковыхФото: Евгения ГУСЕВА
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- Мое поместье занимает чуть более полутора гектаров земли. Гектар - арендован, плюс я скупил несколько домиков в селе. Здесь проживает 4 рода нашей семьи: прабабушка, мы с женой, наши дети и внучата, - рассказал в эфире программы "КРАЙности" на Радио "Комсомольская правда" ставропольский помещик Николай Егоров. - На территории - небольшой лесочек, свой прудик с рыбой. Тепличка дает нам рассаду и ранние помидоры. Есть огородик, пасека, несколько сотен деревьев: яблоки, груши, абрикосы, орехи, айва, инжир, фундук. А качество какое! Купил я на рынке лук, а он уже гниет, помидоры и те все нашпигованные! Мы же для удобрений используем коровяк, куриный помет - все наше, народное.

Ставропольцы могут стать помещиками

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Первые помещики в современной истории появились на Ставрополье около 10 лет назад. Один из них - Николай Егоров. Свое родовое гнездышко он основал в Труновском районе. И дал ему романтичное название в духе Толстова: «Песня души».

- Идея появилась давно. Вместе с единомышленниками мы начали искать пустующие земли. Пришли к главе района, он согласился, что заброшенные села надо возрождать. Сначала хотели выдать нам по 35 соток. В итоге совет народных депутатов увеличил норму до 1 гектара, - рассказывает Егоров. - Сейчас в селе Ключевском у нас уже 18 родовых поместий. Еще около 10 семей живут здесь не постоянно. Всего же в крае поместья есть в 9 населенных пунктах: Бекешевке, Боргустане, Вавилоне, Подлужном и других хуторах. Нас уже много и без закона никак не обойтись.

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ - ПО ГЕКТАРУ ЗЕМЛИ

Представители родовых поместий обратились к властям с гражданской инициативой: выдавать всем желающим по 1 гектару земли в пожизненное пользование. Причем, такой участок нельзя продавать или сдавать в аренду. Его разрешается лишь передавать по наследству.

Развитие родовых поместий обсудили в ставропольском региональном отделении ОНФ. В обсуждении приняли участие депутаты краевой и государственной думы, а также представители краевого управления Росреестра.

- Инициатива предельно проста. Региональные власти определяют места, которые или уже прекратили свое существование, или приходят в упадок. Чтобы дать им вторую жизнь, государство безвозмездно выделяют по гектару земли. Не там, где человек захотел, а именно там, где власти решили. Гражданин не может продать землю, но при этом деятельность, которую он ведет здесь, не облагается налогами, - поясняет депутат ставропольской краевой думы - Виктор Надеин. - В некоторых регионах это уже действует. Кстати, две партии уже внесли эту инициативу на рассмотрение в Госдуму.

Инициативу поддержал и зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Алексей Лавриненко. При этом он обратил внимание на то, что этот вопрос нужно тщательно планировать, взвешивая все «за» и «против». Сами же новые ставропольские помещики считают, что образ жизни, который они выбрали, может заинтересовать многих россиян.

- Если такой закон принять, то мы сможем поднять наши села, будет большой приток сюда, - уверен Николай Егоров. - Но самое главное в родовом поместье - это образ жизни! На одном участке у тебя и дом, и гараж, и работа. Вся семья рядом. У нас детки работают, помогают нам. Вчера выхожу, а внучка мне говорит: «Дед, я уже собрала две банки орехов. А сейчас мы будем мастерить бабочек». У них нет серости, а есть интересная творческая жизнь

В поместье можно устроить пасеку Фото: Олег УКЛАДОВ

В поместье можно устроить пасекуФото: Олег УКЛАДОВ

ПОДСЛУШАНО НА РАДИО «КП»

Петр Иванович: «Я двумя руками «за!». Но только если будут выдавать хорошую землю. Я инвалид из Минеральных Вод. Мне выдали дачу. Но она в таком месте заброшенном, на такой земле, что лучше бы и не давали!».

Евгений: «Каждый, кто хоть немного знаком с историей, знает, что у помещиков были огромные территории. Поэтому 1 гектар для поместья - это очень мало. Идея замечательная и близкая большинству. Но она провалится, как и идея с дальневосточным гектаром. Чтобы даже за этим гектаром правильно ухаживать, там нужно жить. Для этого нужно построить дом, закупить инвентарь. Возникает вопрос подъемных. А их в нашей ситуации речь об этом не идет. Вопрос и в процессе распределения земли. Это будет «лакомый кусочек» для многих.

Армен: «Я с удовольствием бы переехал в родовое поместье. Дайте мне эту землю и я разобью там сад и разведу живность!»

Сергей: «Это не для наших людей. Все хотят бесплатную землю получить. А на деле - она так и будетт стоять заброшенной, ведь находится на отшибе. Ну, и сегодня молодежь хочет жить отдельно. Зачем им с прабабками жить? Это утопия!»

Слушайте программу "КРАЙности" на Радио "Комсомольская правда" с понедельника по пятницу в 11.05 и в повторе в 21.05. Архив программы ЗДЕСЬ

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