У звезды КВН из Пятигорска обнаружили агрессивный рак крови

СЕГОДНЯ 20:21 2018-09-13T20:21:07+03:00

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У звезды КВН из Пятигорска Тимура Гайдукова обнаружили агрессивный рак крови. Эту страшную новость чемпион Высшей лиги КВН опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм. Юморист рассказал, что 10 августа ему поставили диагноз острый лейкоз, а спустя два дня врачи вынесли еще более тяжелый вердикт - острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас Тимур проходит лечение краевом Онкологическом диспансере Ставрополя, где находится и его жена с дочкой, которые стараются поддерживать мужчину. Мужчина уже договорился о срочном дополнительном обследовании и дальнейшем лечении в Москве, но у его семьи не хватает денег.

- На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так всё просто. Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка, или на реанимобиле с бригадой врачей, или иной безопасный для здоровья способ. Это станет понятно в ближайшие дни. Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть как растёт дочка! Но мне очень нужна ваша помощь, написал - Тимур.

Юморист также извинился перед друзьями за то, что не всегда берет трубку, когда они звонят. Он объяснил, что сейчас его день расписан практически по минутам: ему ставят капельницы, берут анализы, проводят врачебные консультации, а в оставшееся время мужчина просто спит.

Ольга Карутнкова не смогла остаться в стороне и попросила армию своих многочисленных фанатов помочь Тимуру и, возможно, спасти ему жизнь

- Сын! Муж! Папа! Друг! Член нашей команды! Очень просим помощи ... беда пришла так быстро , что ни кто не может поверить, но врачи сказали , что беду можно избежать .. Тима сам об этом написал, - опубликовала свою популярная юмористка.