В Дагестане чаще всего в России умирают от рака

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-14T11:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году в трети регионов России выросла смертность от онкологических заболеваний. К таким выводам пришли представители Общероссийского народного фронта и фонда "Здоровье". Они проанализировали данные Минздрава и выяснили, что в целом по стране люди стали меньше умирать от рака, но в 30 регионах ситуация ухудшилась.

Сильнее всего уровень смертности от онкологии на Северном Кавказе вырос в Дагестане - на 7,2 процента и в Кабардино-Балкарской республике - на 3,4 процента. Таким образом, самая проблемная в стране Магаданская область обогнала Дагестан всего на 0,5 процента.

Есть проблемы и с выявлением онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда человеку еще реально помочь. Увы, в том же Дагестане очень часто обнаруживают злокачественные образования в тот время, когда пациента уже не спасти.

На последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в прошедшем году впервые диагностировали в Калмыкии – 53%, Якутии – 52,6%, Магаданской области – 49% и Дагестане – 47,3%,.

Если бы в Дагестане так часто не выявляли рак только на последних стадиях, то и уровень смертности от этого заболевания в республике был бы меньше.