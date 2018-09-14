2018-09-14T11:30:21+03:00
Общество

В Дагестане чаще всего в России умирают от рака

В республике слишком поздно диагностируют онкологию
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
В республике слишком поздно диагностируют онкологиюВ республике слишком поздно диагностируют онкологиюФото: Игорь БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В прошлом году в трети регионов России выросла смертность от онкологических заболеваний. К таким выводам пришли представители Общероссийского народного фронта и фонда "Здоровье". Они проанализировали данные Минздрава и выяснили, что в целом по стране люди стали меньше умирать от рака, но в 30 регионах ситуация ухудшилась.

Сильнее всего уровень смертности от онкологии на Северном Кавказе вырос в Дагестане - на 7,2 процента и в Кабардино-Балкарской республике - на 3,4 процента. Таким образом, самая проблемная в стране Магаданская область обогнала Дагестан всего на 0,5 процента.

Есть проблемы и с выявлением онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда человеку еще реально помочь. Увы, в том же Дагестане очень часто обнаруживают злокачественные образования в тот время, когда пациента уже не спасти.

На последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в прошедшем году впервые диагностировали в Калмыкии – 53%, Якутии – 52,6%, Магаданской области – 49% и Дагестане – 47,3%,.

Если бы в Дагестане так часто не выявляли рак только на последних стадиях, то и уровень смертности от этого заболевания в республике был бы меньше.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Махачкале поезд насмерть сбил девушку
Пожилой житель Ингушетии случайно застрелил сына
НАК подтвердил ликвидацию террориста в Дагестане
Cтавропольские врачи - одни из лучших в стране в лечении тяжелых заболеваний
Ставропольский застройщик обманул своих клиентов на 45 млн рублей
В Пятигорске осуждены сотрудники ППС, отобравшие компьютер у блогера
Юнус-Бек Евкуров напомнил боевикам о возможности сдаться
Женщину из Чечни, которая в тайне родила внебрачного ребенка и подарила его, будут судить
Ставрополькие полицейские пошли под суд за попытку спасти родственника от штрафа
В Ставропольском крае частник намолотил и по-тихому сбыл муки на 17 миллионов
Ставропольские следователи ищут автора видео, на котором водители дают взятки гаишникам
В Невинномысске хотят потратить почти 2 млрд на новый путепровод
Ставропольца осудят за поджог машины бывшей жены
В Ессентуках воры украли из новостроек котлов на 700 тысяч рублей
Директор компании недодал в ставропольскую казну 31 миллион рублей
За пять уголовных дел ставрополец получил 15 лет
В «Гармонии» действует программа лояльности
На Ставрополье сосед убил соседа за плохое отношение к матери
У ставропольцев соберут опасные отходы
В Ставрополе таксист обокрал позвавшую его в гости пьяную пассажирку
В Дагестане чиновник попался на взятке в 80 тысяч рублей
Ставропольцев призывают отказаться от автомобилей
В Ингушетии зам главбуха "Россельхозцентра" стала миллионершей как "нетрудоспособная"
Великолепная семерка школьников преодолела расстояние от Невинномысска до «Сириуса»
"Кислотного маньяка" отправили под арест на месяц
В Дагестане сожгут дорогущие шубы как конфискат
В Нальчике таксист сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет
Рейсовый автобус "Адлер-Ставрополь" полностью сгорел на трассе