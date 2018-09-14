В Ставрополе возле налоговой образовалась большая лужа из фекалий

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-14T17:33:14+03:00

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Почти неделю по оживленной улице Ставрополя течет зловонная река из-за прорыва канализации. Лужа разлилась почти на всю дорогу Шпаковской улицы и страдают от нее как пешеходы, так и автовладельцы. Антисанитарию и вонь терпят и работники УФНС из здания неподалеку.

- Лужа образовалась с понедельника. Я каждый день езжу по переулку Фестивальному и каждый день там стоит канализационная вода, так что вся машина уже в буквальном смысле в фекалиях. Вонь стоит такая, что приходится закрывать все стекла и выключать кондиционер в салоне. Похоже на то, что источник утечки - находящаяся рядом стройка, где возводится торгово-офисный центр. Самое удивительное, что прямо в 5 метрах от этой лужи - Налоговая полиция. Люди каждый день ходят на работу и приносят на ногах в офис, извините, фекалии. Когда это кончится - непонятно. Лужа не просто не уменьшается, она увеличивается, и вода течет вниз по Шпаковской, - возмущается местный житель.

В Администрации Промышленного района, Водоканале, Аварийке и Комитете городского хозяйства о проблеме услышали впервые:

- Нас бы уже поувольняли, если бы это было правдой, - сказали в отделе благоустройства. - Покажите, кто вам это рассказал.

Мы позвонили и застройщику с той самой стройки:

- Прораб говорит, что не знает ничего, пообещал съездить посмотреть, - сказали нам в компании.