В Дагестане главврач больницы выписал себе премию в 238 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-15T15:22:37+03:00

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В отношении бывшего главного врача городской клинической больницы №1 в Дагестане Меджида Алиева возбудили уголовное дело по подозрению в получении фиктивных премиальных. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

- Установлено, что с 2016 года по весну 2018 года главный врач данного лечебного учреждения выпускал необоснованные приказы о незаконном поощрении себя и ряда сотрудников больницы разными крупными премиальными и стимулирующими выплатами. Их общая сумма составила 238 млн рублей, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, зам главврача по его приказу добивалась от персонала возврата руководству больницы большей части перечисленных премиальных.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России («Мошенничество»). Сейчас ведет расследование совершенного преступления. Сам медик задержан и доставлен в изолятор временного содержания. У следствия есть основания полагать, что Алиев может попытаться скрыться от правосудия. В его доме ведутся обыски.

Отметим, что ранее в адрес Меджида Алиева уже поступали многочисленые жалобы. Пациенты сообщали о плохом качестве лечения в его больнице и многочисленных случаях требования взяток со стороны врачей. Меджид Алиев был снят со своего поста весной этого года. Сразу после этого в больницу №1 города Махачкалы прибыла комиссия, которая и нашла вопиющие случаи хищения денег.