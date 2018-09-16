2018-09-16T18:25:36+03:00
Происшествия

В Махачкале имам спас из тонущей машины мать с ребенком

Мужчина увидел аварию из окна своего дома и бросился на крики о помощи [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Сначала Раджаб Уцумиев вытащил из воды малыша, а потом вернулся за женщинойСначала Раджаб Уцумиев вытащил из воды малыша, а потом вернулся за женщинойФото: Евгения СОКОРЕВА
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В столице Дагестана после столкновения "ВАЗ-2106" с "Volkswagen Touareg" иномарка вылетела с проезжей части и упала в Канал им. Октябрьской революции. В машине находились мать с ребенком. Их крики о помощи услышал живущий неподалеку Раджаб Уцумиев - имам села в Кизилюртовском районе республики. Аварию он увидел из окна.

Как рассказывают свидетели ЧП, мужчина уверено бросился в канал и за пару секунд вытащил из наполняющегося водой салона ребенка. Малыша из его рук потом перехватили очевидцы на берегу. Затем Раджаб кинулся на помощь его матери и с трудом вытащил ее из-за руля. Серьезных травм никто не получил. Машину уже в скором времени достали из воды на дорогу.

В Дагестане иномарка улетела в канал - в салоне мать с ребенком.

Спасителя местные жители просят наградить.

Виновником ДТП одни назвали автоледи, другие - юношу за рулем "Шестерки" - он, кстати, с места аварии уехал.

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