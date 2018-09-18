Кадыров рассказал, как был сбит в Сирии российский ИЛ-20

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-18T16:11:32+03:00

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Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям военнослужащих, которые погибли в российском ИЛ-20, сбитом в небе над Сирией. Глава Чечни в своем аккаунте в Телеграм рассказал подробности произошедшей трагедии, которая унесла жизни 15 специалистов радиоэлектронной разведки.

- Установлено, что израильские военные умышленно подставили ИЛ-20 под огонь сирийских систем ПВО. В нашем военном ведомстве отмечают, что израильские самолеты преднамеренно вошли в воздушное пространство вблизи ИЛ-20, чтобы отвлечь от себя огонь на российский самолет. Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля, - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что израильские власти постоянно говорят о дружбе с Россией, но при этом допускают подобные трагедии.

- Все это остается разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты, не координируются действия военных в столь напряженном регионе мира, где Россия проводит операцию по ликвидации международных террористов, угрожающих всему миру, - прокомментировал политик.

Рамзан Кадыров подчеркнул свою уверенность в том, что Минобороны России сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось. Он также отметил, что потрясен произошедшим и надеется, на полное восстановление мира и стабильности в Сирии.

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