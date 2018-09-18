Владимир Путин отдал Чеченской Республике нефтяную компанию

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-18T18:39:42+03:00

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 сентября передал нефтодобывающую компанию «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики. Ранее данная компания долгое время находилась в федеральном ведении. Указ о передаче опубликован на официальном сайте Кремля.

- Принято решение одобрить предложение правительства РФ и руководства Чечни о передаче в собственность Чеченской республики всех 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпрому»,— говорится в указе.

Напомним, передать данный стратегический актив Чеченской Республике несколько лет подряд просил непосредственно Рамзан Кадыров. В конце 2015 года президент Владимир Путин одобрил эту идею. Чечня должна получить 100% данной нефтяной компании.

Как гласит текст подписанного президентом России документа, передача столь важного и крупного актива должна незамедлительно пройти в течение двух месяцев. Указ, подписанный президентом, вступил в силу в день своего подписания.

«Чеченнефтехимпрому» в общей сложности принадлежат примерно около тысячи нефтяных и газовых скважин, крупные нефтеносные участки площадью примерно в 11,6 тысяч га, ремонтные предприятия, особое оборудование для добычи нефти в Чечне, четыре нефтебазы и более 500 км различных нефте- и газопроводов.