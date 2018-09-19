В Дагестане школьник спас тонувшего двухлетнего малыша

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-19T10:29:08+03:00

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Школьник из поселка Белиджи Дербентского района на днях предотвратил трагедию, совершив героический подвиг. Он спас маленького односельчанина.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в экстренных службах Дагестана, Ильмар Рамазанов учится в 6 классе средней школы №4 Белиджи. 16 сентября этого года Ильмар во время прогулки увидел двухлетнего ребенка, случайно свалившегося в оросительный канал с проточной водой. Малышу грозила неминуемая гибель, он тонул в воде..

Но смелый школьник, не раздумывая ни минуты, сразу же бросился на помощь. Не испугавшись за собственную жизнь, отважный шестиклассник прыгнул в бурлящую воду проточного канала.

К большому счастью, Ильмар смог схватить утопающего ребенка, которого уже уносило мощным течением под мост. Школьник вместе со спасенным смог и выплыть из воды.

Как отмечают спасатели, отважный школьник из поселка Белиджи совершил настоящий подвиг и его поступок непременно заслуживает высокой награды. Родители спасенного ребенка уже выразили ему глубокую благодарность.