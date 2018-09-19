2018-09-19T11:48:33+03:00
Общество

В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублей

Больше всего проблем со строительством соцобъектов
Алена БЕЛЯЕВА
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В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублейВ Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Северном Кавказе в начале текущего года году нашли недостроенных зданий с объемом вложений 160,7 миллиарда рублей. По информации Счетной палаты России, всего в регионе обнаружено более четырех тысяч долгостроев.

- По состоянию на первое января нынешнего года в СКФО в незавершенном строительстве числилось 4038 объектов с объемом вложений в 160,7 миллиарда рублей, включая 1531 объектов на сумму 88,3 миллиарда рублей, софинансируемых из федерального бюджета, - говорится в сообщении ведомства.

В Счетной палате отмечают, что деньги на 1178 зданий были выделены более восьми лет назад, строительство 1046 проектов приостановили, из них 1018 — без консервации.

Больше всего брошенных долгостроев без консервации обнаружено в Чечне - 464 здания и Дагестане - 387 зданий. Замыкает тройку лидеров Ингушетия, где числится 233 незавершенных объекта с общим объемом финансирования 28 миллиардов рублей.

Отмечается, что большинство недостроев - это социальное строительство, а именно школы, детские сады и поликлиники.

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