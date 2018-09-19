«За хорошее поведение»: экс-главу Ставрополя Бестужего перевели в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-19T16:22:16+03:00

Игорь Бестужий и во время суда над собой не унывал, и в колонии не пропал. Фото: "КП" Архив

"Комсомолка" узнала, кем чиновник-взяточник работал в зоне и выплатил ли штраф в 500 млн рублей [эксклюзив]

Изменить размер текста: A A

Бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий, осужденный летом 2014 года на 9 лет колонии строгого режима за взятку в 50 млн рублей, переведен из исправительной колонии строгого режима села Кочубеевского в колонию хутора Дыдымкин.

- Сейчас он находится в колонии-поселении при ИК №6, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах региона. - В ней отбывают наказание около 100 человек.

На поселении, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные находятся под надзором администрации колонии, а не надзирателей. Могут свободно передвигаться по территории, а с разрешения администрации - даже выходить за ее пределы. Осужденным также можно жить с семьями как в самой колонии, так и вне ее, в пределах населенного пункта, иметь ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, ходить в обычной одежде, а не в арестантской робе.

По словам источника «КП», Бестужий заслужил перевод хорошим поведением, а также добросовестным отношением к работе. Бывший чиновник и бизнесмен-миллионер в колонии трудился библиотекарем и получал около 6 тысяч рублей в месяц. Практически все они шли на погашение штрафа в 500 млн рублей, назначенного судом. Нетрудно подсчитать, что Игорь Александрович выплатил около 200 тысяч рублей.

- Прошений об условно-досрочном освобождении Бестужий пока не подавал, - сообщил источник «КП». - Однако такое право у него есть. Не исключено, что он им воспользуется в ближайшее время.

Напомним, Игоря Бестужего обвиняли в том, что через своего помощника Леонида Козлова он пытался получить 50 миллионов рублей от предпринимателя за сдачу в аренду 5 гектаров городской земли. При передаче первого «транша» в 12 миллионов рублей Козлова взяли с поличным прямо в холле администрации Ставрополя. А процесс передачи взятки был снят скрытой камерой.

Помимо этого Бестужему вменяли в вину взятку в 1,8 млн за сдачу в аренду 25 соток земли на улице Доваторцев Ставрополя. Посредники Бестужего — риэлтор Нина Крайтор и помощник Леонид Козлов — свою вину признали и отделались условными сроками.

По данным источника «КП», имущество, нажитое Бестужим, в доход государства в счет погашения штрафа в 500 млн не обращалось. Хотя на момент ареста на счетах в российских банках у экс-градоначальника находилось порядка 450 тысяч рублей. В собственности были земельные участки в Грачевском районе, две квартиры в Ставрополе, два автомобиля, акции. Однако фактов, свидетельствующих о незаконном приобретении этих активов, следствие не нашло. Любопытно, что в 2010-м году Бестужий, уже будучи вице-мэром Ставрополя, вынужден был объяснять общественности, откуда у него, чиновника, взялись в собственности 22 квартиры:

- До службы я 20 лет занимался бизнесом, а в 2008 году задекларировал 170 млн рублей дохода. В бизнесе каждый зарабатывает разные деньги, я — такие, а обществу я бы посоветовал быть более лояльным к чужому успеху и не завидовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий приговорен к 9 годам колонии

Жена Бестужего Татьяна слушала приговор молча и только сжатый в кулаке платок говорил о том, как она переживает (подробнее)

Улюкаев, Белых и Реймер готовятся к конкурсу библиотекарей

Бывшим коррупционерам поставили задачу поднять вверенные им библиотеки "на качественно новый уровень" (подробнее)