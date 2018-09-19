Как парк Победы стал лучшим в России и СНГ

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-19T16:22:16+03:00

Каким видят парк эксперты и посетители сегодня - рассказываем и о новинках

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В Ставрополе парк культуры и отдыха Победы - такая же достопримечательность, как Крепостная гора или Тифлисские ворота. Его посещают туристы, показывают делегациям, относят к числу уникальных объектов в стране и даже за рубежом - в 2013 году парку ручили «Оскар» на Всероссийском конкурсе, а в 2002 году его, первым из российских парков и СНГ, признали лучшим среди парков Европы и наградили европейской премией «Золотой пони» в Италии.

И ценят парк не за одни аттракционы. Центральная аллея, на которой они сосредоточены, - это лишь малая часть парка.

- Центральную аллею выбирают для отдыха 90% посетителей, но она занимает всего пару процентов от общей площади парка (200 га, поделенных на несколько зон. - Ред.), - рассказывает вице-президент Ассоциации парков России и руководитель ставропольского парка культуры и отдыха Победы Виктор Бондаренко. - На территории обустроены 40 аллей для занятий до полусотни видами спорта - футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, шахматами и десятками других.

Парк даже используют для подготовки участников в больших соревнованиях и для проведения всероссийских чемпионатов - здесь гоняют на картингах, устраивают конкур, национальные стрельбища по пейнтболу и прочее.

- Занимаются профи, дети. И пожилые - на тренажерах, скандинавской ходьбой, ходят к нам на бесплатные занятия йогой, в аквапарк и даже участвуют в марафонах, - говорит глава парка. - Я 20 лет вижу одних и тех же взрослых посетителей - они совершенно не стареют.

По его словам, руководство парка, следуя указаниям президента России, активно развивает оздоровительное направление, в частности - терренкур (метод санаторно-курортного лечения, основанный на пешеходных прогулках по экотропам с размеченным маршрутом).

- Мы уже подготовили все необходимые указатели для терренкура и приступаем к их монтажу, - уточнил Виктор Бондаренко.

В парке работает и единственный в краевой столице стационарный зоопарк. Под присмотром экологов и зоозащитников сытые и довольные просторными вольерами животные каждый год радуют посетителей беби-бумом. Например, в июне наш фотограф снимал новорожденных львенка и олененка.

«Динопарк» с огромными движущимися фигурами рептилий Мезозоя, ледовый каток, аквапарк, веревочные парки для экстремальных восхождений, десятки детских и спортивных площадок, сотня аттракционов, прокаты велосипедов, роликов, веломобилей, кафе с вкусной и здоровой едой... В парке уже есть все, чтобы провести отличные выходные.

- В планах - обзавестись своим дельфинарием, океанариумом и поставить самое большое на Северном Кавказе «Колесо обозрения» высотой 61 метр, - говорит Бондаренко. - Нельзя отставать от конкурентов.

Парк Победы - это еще и главная площадка для проведения культурных мероприятий городского и краевого уровня. В год здесь устраивают сотни массовых гуляний - только в День города Ставрополя ради концертной программы парк посещают до 200 тыс. человек.

КСТАТИ

С момента благоустройства центральной аллеи в нулевых годах он стал еще зеленей. Долгие годы 200 гектаров леса убирали выборочно, и сухостой мешал пролескам обновить ландшафт, а из-за мусора деревья-долгожители умирали от болезней. Теперь же у парка есть средства для ухода за своими территориями, потому лес и пышет здоровьем.

- Все обновления вписываем в лесной массив, ничего не рубим, - добавляет глава парка. - В этом году так появились три новых аттракциона на месте старых.

ВАЖНО!

В этом году парк Победы поборется за звание лучшего на очередном всероссийском конкурсе - в этот раз за «Хрустальное колесо-2018».

НА ЗАМЕТКУ

- Чтобы отдыхом в парке наслаждались как можно больше людей, мы даем возможность с социальными службами города бесплатно воспользоваться электроколясками для людей с ограниченными возможностями, - говорит Виктор Григорьевич. - А по четвергам устраиваем «социальный день», и малоимущие и многодетные семьи получают скидку до 50% на наши услуги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Парк хорош и для отдыха и для сотрудничества. Мы регулярно проводим там мероприятия для предпринимателей. «Победа» - отличный деловой партнер, - считает президент Торгово-промышленной палаты РФ по Ставропольскому краю Борис Оболенец.

- Классный развивающийся парк. Руководство всегда реагирует на просьбы отдыхающих. Вот недавно закрыли центральную аллею от велосипедистов после обращения мамочек с детьми. Праздники тоже проходят так, как хотят люди, - отметил режиссер краевых и городских мероприятий Сергей Меленчук.

- Я с семьей здесь часто гуляю. Дети катаются на аттракционах и любят поиграть у танка на аллее. Удобно, что в парке много кафе. В общем, отличное место для семейных прогулок, - говорит депутат Думы Ставропольского края Валерий Чернецов.

- Зоопарк парка Победы не просто показывает животных, но дает возможность с ними познакомиться. Там интересно и детям, и взрослым. Мы, кстати, вместе облагораживали его вольеры, чтобы комфортно было как посетителям, так и обитателям. Конечно, сам парк всем нравится за разнообразие. Каждый найдет там что-то по интересу. Я сам частый гость его всевозможных мероприятий, - поделился впечатлением Василий Травов, президент регионального объединения работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья».