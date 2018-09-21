Ставрополь - город слонов?

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-21T16:17:48+03:00

Всего 2 млн лет назад такие гиганты бродили здесь - у нас на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нашему корреспонденту удалось узнать, откуда в краевой столице редчайшие в мире скелеты Archidiskodon meridionalis и как местные палеонтологи потеряли мамонта

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О настоящей археологической ценности Ставропольского края известно немногим, и по большой несправедливости слава обходила регион столетиями. Даже тот факт, что в окрестностях Ставрополя в 1887 году нашли первый в мире зуб южного слона, известен не всем. Зуб, кстати, хранят в Центральном музее палеонтологии.

Всего же за двести лет на территории края раскопали более 12 видов и 8 родов хоботных (!). За это местные ученые и прозвали Ставрополье «Родиной слонов». Две находки 3-миллионной давности из-за своей феноменальной сохранности произвели фурор.

Знаменитая парочка Южных слонов Архип и Нюся сделали Ставрополь единственным местом на планете, где представлены два почти полных раздельнополых скелета. Сегодня они позируют для посетителей в Ставропольском музее им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Архипа и Нюсю нашли в разное время и в разных местах - но они могли быть знакомыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как нашли гигантов и в чем их уникальность, нашему корреспонденту рассказала заведующая отделом природы ставропольского музея-заповедника, участница раскопок, кандидат биологических наук Вера Данилевич.

- Архипушку раскопали в 1960 году в Георгиевском районе Ставрополья. Назвали его по латинскому названию вида Archidiskodon meridionalis. Он лежал в песках в дельте реки, которая впадала в Каспийское море, и поэтому сохранился на 83%. Были повреждены только передние конечности и лобная часть с правым бивнем. Их сделал из папье-маше скульптор из Питера, - рассказывает Вера Геннадьевна. - Потом в 2007 году рядом с поселком Равнинным у Новотроицкого водохранилища нашли Нюсю. Я назвала ее в честь главного палеонтолога экспедиции Анны Швыревой. Нюся тоже лежала на дне реки под 35-сантиметровым слоем гальки. Этот панцирь помог сохраниться скелету на 70%. Он лежал в анатомическом порядке, уткнувшись мордочкой вниз. Лапки были повернуты налево. Я тогда случайно сказала, что это беременная самочка - в области живота были косточки. Но потом выяснилось, что это не останки детеныша, а ее же бедренные кости. А кто-то услышал мою шутку, и понеслась новость по краю. Из-за этого нас все стали спрашивать: «Как, ваша самка беременная?». А мы в ужасе отвечали: «Какая еще самка? Мы же еще не определили».

Кстати, перед Днем города Архип и Нюся прогулялись по Ставрополю. Художник слоников: Дарья СафоноваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только после обследования костей ученые установили пол и примерный возраст слонов. Архипа признали самцом 60 лет, а Нюся и впрямь оказалась самкой:

- Она прожила 45 лет, и у нее были дети, - продолжает Вера Данилевич. - Длину жизни Архипа и Нюси определили по длине бороды. Они, кстати, могли быть мужем и женой.

Является ли Нюся Южным слоном, из-за несчастного случая пришлось узнавать не по костям, как Архипа, а по фото:

- Череп Нюси, к сожалению, снесли экскаватором, а зубы украли местные жители, - объясняет Вера Геннадьевна. - По фотографии с раскопок ученый из Англии определил, что она является Archidiskodon meridionalis, но каким подвидом, неизвестно.

Восстанавливал Нюсю Георгий Мясников из Академии художеств. Из-за того, что голова пластиковая, настоящие 200-килограммовые бивни пришлось сделать отдельным экспонатом - из папье-маше.

Архип и Нюся устроили экскурсию по краевой столицеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Принято считать, что всего в мире пять таких скелетов. Но исследователи из-за множества в науке переходных форм все-таки затрудняются сказать, что это так. Со слов Веры Данилевич, в широком смысле со всеми подвидами скелетов больше 10, а в узком, с подвидом, Archidiskodon meridionalis meridionalis - только два. Один нашли в Италии и выставили в Париже в 1825 году, а второй наш Архип.

Слоники побывали и на новой площадке на Крепостной гореФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И хотя Ставрополью как палеонтологической сокровищнице уже есть чем гордиться, ученые продолжают удивлять мир. Недавно в километре от Южного рынка краевой столицы нашли Ананкуса, Динатерия и Мастодонта. Последнего назвали Борсоней.

- Перерастаем теперь из «Ставрополья - родина слонов» в «Ставрополь - город слонов», - говорит Данилевич. - Скелеты Южных слонов стоят в городе, в окрестностях продолжают находить хоботных. Хотим раскрутить из этого бренд.

Особенно Архипу понравился фонтан!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КСТАТИ

Что интересно, еще краю принадлежит скелет мамонта, который в свое время нашел основатель Ставропольского музея-заповедника Григорий Прозрителев. Находку он тогда показал знаменитому палеонтологу из Москвы Марии Павловой.

- Около 5 лет этот скелет реставрировался, - говорит Вера Геннадьевна. - А куда делся потом, неизвестно. Сейчас мы ведем расследование и пытаемся его найти.

Отметим, северо-восточные районы Ставрополья слабо изучены, а значит, остается гадать, сколько еще находок миллионной давности скрыто от наших глаз в земле.

Парочка научилась у ставропольцев делать модные фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СПРАВКА «КП»

Жили Южные слоны 2 - 3 млн. лет назад. На Ставрополье они пришли за саманным лесом - объедать сочные верхушки деревьев. Южные слоны были самыми крупными животными того периода. Они весили по 12 тонн с туловищем в 6 метров длиной и высотой в холке в 4 метра, бивни вырастали до 3,2 метра. Бивни у них, кстати, являются передними резцами верхних зубов. Всего у слонов насчитывают 6 зубов - бивни и пара верхних и нижних жующих. Врагов у гигантов не было.