2018-09-24T15:14:27+03:00
Общество

Владимир Жириновский предложил объединить и переименовать Чечню, Дагестан и Ингушетию

Политик считает, что из шести республик Северного Кавказа нужно сделать две
Алена БЕЛЯЕВА
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Политик считает, что из шести республик нужно сделать двеПолитик считает, что из шести республик нужно сделать двеФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Жириновский придумал по новому провести территориальное деление России.По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть не 85 регионов, а всего 40. И делить их по национальному принципу нельзя. Депутат уверен, что необходимо присоединять маленькие области к большим краям. Политик считает, что эти нововведения в дальнейшем помогут избежать возможного сепаратизма.

Во время парламентских слушаний в Госдуме Владимир Жириновский привел примеры возможного объединения регионов:

- Укрупнить регионы, введя территориальный принцип деления, чтобы избежать опасности образования регионов по национальному признаку. Например: Кавказский регион – два региона Кавказский край и Горский край, - передает слова политика сайт партии.

По мнению Владимира Вольфовича, названия новым объединениям нужно давать по территориальным признакам, а не по национальностям и традициям. Именно поэтому, больше всего сложностей ожидается на Кавказе.

- В переводе на русский Дагестан это Горский край. Там живет 30 национальностей горцев. Пускай будет Горский край, куда входят нынешний Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столицей может стать Хасавюрт, который как раз находится между республиками. А объединение Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии можно назвать Владикавказом.Красивое русское слово - "владею Кавказом". Вот и получится две столицы на шесть республик,- рассказал свои идеи Жириновский.

Политик отметил, что в новых объединенных регионах будут сохранены национальная культура, газеты и школы.

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