На Ставрополье студент публично оправдал Шамиля Басаева

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-25T13:32:33+03:00

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На Ставрополье осудили подростка, который публично оправдывал деятельность террористов. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" близкий к следствию источник, молодой человек из села Чернолесского Новоселицкого района края учился в Прасковейском агротехнологическом техникуме и ничем не выделялся среди остальных студентов, пока однажды во всеуслышание не рассказал о том, что одобряет терроризм.

- Во время просмотра фильма про последствия террористических актов на Северном Кавказе и, в частности, нападения на Буденновск банды Шамиля Басаева, он встал и заявил, что одобряет действия Басаева: мол, тот все делал правильно, - сообщил источник «КП».

О взглядах студента рассказали полиции. Опросив всех студентов и преподавателей, правоохранители пришли к выводу, что поведения студента как минимум тянет на статью УК РФ "Публичное оправдание терроризма".

- Против Мовлаева было возбуждено уголовное дело. 24 сентября Северо-Кавказским окружным военным судом он признан виновным. Но поскольку в момент совершения преступления он был несовершеннолетним, тог его приговорили всего лишь к штрафу в 24 тысячи рублей, при том что максимальное наказание по этой статье УК — до 5 лет лишения свободы, - сообщил источник "КП".