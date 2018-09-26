2018-09-26T07:11:51+03:00
Общество

Глава спорного с Чечней района Ингушетии подал в отставку

Исса Хашагульгов заявил, что принял это решение по собственному желанию
Михаил ЮЖНЫЙ
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Исса Хашагульгов. Фото: пресс-служба главы ИнгушетииИсса Хашагульгов. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
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Глава Сунженского района Ингушетии, где в последние несколько недель развернулась непонятная ситуация с чеченскими дорожными строителями, Исса Хашагульгов подал в отставку. Об этом ингушский чиновник написал в своем Instagram.

- Я принял решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского района Ингушетии, - заявил Хашагульгов. - Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что данное решение принято мною окончательно и обсуждению не подлежит!

Также Хашагульгов уточнил, что еще в прошлом месяце просил Юнус-Бека Евкурова отпустить его. И 24 сентября, глава Ингушетии наконец это сделал.

Ранее в конце августа появилась информация о неких строительных работах, начатых рабочими из Чечни на границе двух республик. 7 сентября стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы своей республики с Ингушетией.

После отставки Хашагульгова в Ингушетии, по предварительным данным, прошел митинг, в котором участвовали около 500 человек. Жители Ингушетии вышли на митинг, заявив, что, уход Иссы Хашагульгова может быть связан с планами по передаче части приграничного Сунженского района Чеченской Республике.

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