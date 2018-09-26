Как самый толстый мальчик в мире похудел на 54 килограмма

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-26T14:40:09+03:00

«Комсомолка» узнала у занесенного в Книгу рекордов Гиннеса жителя Нальчика секреты его диеты и тренировок

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Однажды утром в начале августа прошлого года Джамбулат Хатохов проснулся и понял, что пора менять свою жизнь.

- Я весил 230 килограммов, - вспоминает он. - Врачи говорили, что достаточно не есть жирного и сладкого и заниматься спортом, чтобы сбросить. Я следовал их советам: не объедался, занимался сумо и греко-римской борьбой, но это не спасало меня от набора веса. И тогда я решил попробовать пойти в качалку. Там познакомился с тренером Юсифом Нуруллаевым. Он согласился заниматься со мной бесплатно, но только если я буду выполнять все его указания.

С тех пор Хатохов стал худеть и за год сбросил 54 килограмма.

dzhambik777 Джамбулат всю жизнь занимается спортом

- Сейчас весы показывают 176, - продолжает Джамбулат. - Все-таки секрет оказался в правильном питании. Тренер буквально следил за каждой порцией еды, которую я собирался съесть. Я фотографировал на телефон свою тарелку перед едой и отправлял Юсифу. Если я забывал это сделать, значит, он считал, что я съел больше, чем разрешено, и сильнее нагружал меня на тренировке. Это очень дисциплинировало, - вспоминает Хатохов.

Уже больше года Джамбулат сидит на строгой диете. Ограничения даются ему легко, тем более что примерно раз в неделю тренер разрешает ему устроить плановое нарушение диеты.

- Я ем много белковой пищи, мяса, а это обходится довольно дорого, ведь цены на мясо высокие, а ем я много, - отмечает Джамбулат.

Секреты похудения Джамбулата Хатохова 00:00 00:00

Сейчас Джамбулат продолжает тренироваться без тренера. Тот уехал из города, но успел научить Хатохова правильному образу жизни. Богатырь планирует похудеть до 120 килограммов.

- Я худею для себя. Поэтому каждый день тренируюсь. Если я смогу достичь всех своих целей, то буду помогать людям. Пока я сам не добьюсь идеального тела, то чему я смогу научить других полных людей? - рассуждает Джамбулат.

dzhambik777 За год он похудел на 54 килограмма

НА ЗАМЕТКУ

Диета Джамбулата Хатохова

Завтрак - 100 г овсянки на воде с изюмом

Перекус - 200-300 г куриной грудки, 100 г риса и 200 г овощей

Обед - 8 яиц без желтка, 100 г риса и 100 г овощей

Перекус - 300 г куриной грудки и 100 г гречки

Ужин - 200-300 г нежирного мясо (говядина) и 200 г овощей

Перекус перед сном - овощи

В течение дня съедать по 2 куска яблока каждый час и выпивать 6 литров воды.

- Нужно привыкнуть питаться сбалансировано - 4-5 раз в день небольшими порциями, - советует Хатохов. -Часто люди, которые хотят похудеть, начинают есть одну гречку и пить воду. Так делать нельзя ни в коем случае. Нужно рассчитать свою норму калорий, а потом от этого отнять 10-20%. Это поможет не уйти в дефицит и при этом худеть. Главное, чтобы все продукты были чистыми, без всяких лишних добавок. Поэтому готовьте их сами, а не покупайте готовые блюда. Мясо, крупы и овощи - все, что вам нужно, чтобы оставаться здоровыми и худеть. Запишитесь в тренажерный зал на индивидуальные занятия с тренером. Поверьте, как только вы увидите первые результаты, то сами не захотите бросать. Главное- делайте для себя, а не для семьи или родственников. Помимо качалки важен активный образ жизни, прогулки. Я, например, много хожу по терренкуру под названием "1000 ступеней" на гору Большая Кизиловка в Нальчике.

dzhambik777 Джамбулат целый год усердно тренировался

ДОСЬЕ «КП»

Кто такой Джамбулат Хатохов

Родился 24 сентября 1999 году в Кабардино-Балкарии в роддоме города Терек. В первый год жизни весил 17 кг, в 2 - 34 кг, в 4 — 64 кг, в 7 - 115 кг, в 9 - 150 кг., в 15 — больше 200.

Сколько Джамбулата ни обследовали, врачи у ребенка заболеваний, способствующих столь стремительному набору веса, не находили. В 2008 году Джамбулата проверил британский специалист по ожирению Иэн Кэмпбелл, который выяснил, что скелет 9-летнего мальчика соответствует 15-летнему подростку. За большую массу тела в Кабардино-Балкарии Джамбулата прозвали Сосруко, что в переводе значит «богатырь».

В 2003 году Хатохов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребенок на земле. После этого необычным мальчиком заинтересовались во всем мире. Хатохов даже стал звездой британского телешоу и снялся в нескольких документальных фильмах о толстых людях.