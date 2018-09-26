2018-09-26T17:42:05+03:00
Политика

Кадыров прокомментировал обмен территориями с Ингушетией

Глава Чечни считает, что это пойдет на пользу обоим народам
Алена БЕЛЯЕВА
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Кадыров прокомментировал обмен территориями с ИнгушетиейКадыров прокомментировал обмен территориями с ИнгушетиейФото: Личная страница Вконтакте
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Рамзан Кадыров прокомментировал произошедший обмен территорий между Чечней и Ингушетией. По словам политика, это важнейшее историческое событие имеет очень большое значение для жителей обеих республик.

- Мы с Юнус-Беком Евкуровым подписали документ, определяющий линию административной границы на всем ее протяжении. До этого момента между двумя субъектами не было юридически оформленной границы. Это давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа, - написал Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях.

По словам политика, этот договор будет способствовать укреплению дружбы вайнахскими народами. Он также считает, что разговоры о том, кто больше выиграл от обмена территориями, направлены на разжигание конфликтов между ингушами и чечнцами.

- Выиграли и чеченцы, и ингуши! Не проиграл никто! Я никогда не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из наших народов. Теперь же открыта дорога и для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний. Я ответственно заявляю, что мы едины, сплоченны! Мы - братья, мы - вайнахский народ! Это должен учитывать, каждый, кому придет в голову задеть честь, достоинство чеченского или ингушского народа, - подытожил Кадыров.

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