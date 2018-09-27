Новый вид туризма в России: девушки со всей страны едут в Дагестан оперировать носы

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-27T17:45:33+03:00

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ХИРУРГ ОТРЕЗАЛ ЛИШНЕЕ

«Девочки, у какого хирурга в Дагестане делать нос?» - на интернет-форумах, посвященных пластическим операциям, этот вопрос - один из самых обсуждаемых. В индустрии красоты появился новый тренд — ехать в Дагестан исправлять носы. Все дело в появившейся тут пару лет назад моде у кавказских девушек на исправление горбинки. Спрос на новые стандарты красоты вызвались удовлетворять десятки специалистов.

- Спрос рождает предложение, - объясняет ажиотаж главный специалист по пластической и реконструктивной хирургии Республики Дагестан Зарема Курбанова.- Действительно в Дагестане сейчас очень много пластических хирургов (по данным Минздрава, имеющих лицензию 92, большая часть - в Махачкале — Ред.). Клиенты едут не только из других регионов, но даже из других стран.

Стелла Гох хочет исправить нос после работы хирурга.Фото: скриншот 1tv.ru

Чтобы понять, кому можно доверить исправление ошибки природы, пациентки днями и ночами сидят на форумах, изучая отзывы и сравнивая цены. Разброс мнений велик: одних проклинают за криворукость, другим поют дифирамбы.

Хвалебные отзывы часто похожи на скрытую рекламу. В битве за пациенток все средства хороши, и красивый пассаж про «золотые руки» и «профессионализм от Бога» иногда может определить выбор мятущейся пациентки. «Дожимают» клиентку уже на личной консультации, обещая за тысячу евро превратить ее в барби.

- Хирург Умарасхаб Загиров обещал сделать мне кукольный нос, - вспоминает со слезами Казибат Исаева, жертва неудачной ринопластики. - Сначала называл цену в 75 тысяч рублей, потом в 85 тысяч, а когда я приехала на операцию, то сказал, что 120 тысяч, не меньше. Я вынуждена была согласиться.

Прежде чем лечь под нож, Казибат год читала форумы и следила в интернете за работами Загирова. Красивые фото пациенток «до» и «после» убедили ее в выборе. Теперь Исаевой предстоит повторная пластика у другого врача.

22-летняя Стелла Гох тоже соблазнилась фотографиями работ Загирова и низкой ценой. «Кукольный нос» обошелся ей в 50 тысяч. Спустя несколько месяцев после операции он настолько искривился, что девушка не может нормально дышать и мучается от головных болей.

После операции девушке стало трудно дышать. Фото: скриншот 1tv.ru

- За операцию я заплатила в руки врачу, договор он со мной не заключал, чеков об оплате мне тоже не выдал, - возмущается Стелла.

Пострадавших от «золотых рук» в Махачкале набралось уже около 20 человек. По крайней мере столько заявлений подано в республиканскую прокуратуру, которая выясняет, как могли хирурги проводить операции без документов и есть ли у них вообще лицензии и дипломы.

Между тем в сообществе дагестанских врачей неудачную операцию не считают поводом выдать врачу «волчий билет».

- Загиров - не единственный пластический хирург, у которого есть недовольные пациенты, - комментирует Зарема Курбанова. - Там, где идет поток, не бывает так, чтобы не было каких-то ошибок. Но никто не будет портить внешность специально. Врач всегда хочет как лучше.

Сам Загиров после шквала критики заявил на своей странице в социальной сети Instagram, что, мол, пациентки сами виноваты:

- Я никаких серьезных изъянов у них не вижу. Даже при этих случаях можно было выполнить коррекцию, но эти две дамы на мое предложение явиться на контрольный осмотр ответили отказом и сразу стали угрожать.

Хирург Загиров считает, что клиентки сами виноваты в своих проблемахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОТКУДА СТОЛЬКО НЕДОВОЛЬНЫХ

Примеров неудачных исправлений носа множество и на форумах, однако новых пациенток это не особо пугает, ведь каждая уверена, что именно ей повезет.

- Пациентов в нашей клинике с каждым годом все больше, - рассказал «КП» Магомед Рабаданов, хирург одной из частных клиник Махачкалы. - Примерно 70 процентов ложатся на ринопластику. На втором месте- увеличение груди, а на третьем — липосакция (откачивание жира) и абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота — Ред.). Едут из Москвы в том числе, бывали пациенты и из Европы. Часть операций — это действительно исправление ошибок предыдущих хирургов. Но в основном все хотят исправить горбинку на носу, причем не только девушки, но и все больше мужчин. Раньше это считалось красивой национальной чертой лица, а сейчас многие видят в этом изъян. Всем подавай маленькие носы. Спрос очень большой.

Оперироваться на Кавказ ездят и звезды эстрады и кино. Правда, далеко не все это афишируют. Но вот актер Станислав Садальский не постеснялся оставить благодарность в своем Instagram пластическому хирургу из Северной Осетии Казбеку Кудзаеву после того, как тот удалил ему наросты на пальцах.

Доктор Кудзаев проводит ринопластику

- Проблема большого количества неудачных операций в том, что они часто проводятся непрофильными врачами, - считает Казбек Кудзаев. - Многие медики, зная, насколько популярна пластика, хотят сменить квалификацию и быстренько делать операции. Вот и получается, что нос частенько переделывают отоларинголог, а ведь он толком этому и не учился. Кроме того, в Махачкале очень высокая конкуренция среди клиник. Отсюда стремление завлечь клиента низкой ценой. Некоторые, кому и это дорого, не боятся сделать операцию у молодого врача под присмотром более опытного.

По мнению Заремы Курбановой, нередки случаи, когда операции проводят люди, которые мало что понимают в пластической хирургии.

- В последнее время стало много подделок дипломов у врачей, - говорит Курбанова. - Очень смешно, когда такой специалист показывает диплом пластического хирурга, а при этом у него нет бумаг об окончании учебы на обычного хирурга. А ведь так не бывает. Другие же изображают из себя специалистов - поработают пару месяцев в какой-нибудь поликлинике в Подмосковье, а потом приезжают в Махачкалу и рассказывают, какие они опытные столичные врачи.

После волны недовольства в Дагестане планируют ужесточить требования к клиникам, специализирующимся на пластических операциях.

- Но это может иметь и обратные последствия, - предупреждает Зарема Курбанова. - Те, кто не получат лицензию, могут начать открывать подпольные кабинеты, где операции проводят чуть ли не на кухонном столе. А ведь после хирургического вмешательства за пациентом необходимо наблюдать в стационаре.