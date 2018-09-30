Чудо в Махачкале: «Анжи» в меньшинстве переиграл «Зенит»

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-30T17:13:53+03:00

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«Зенит» сенсационно проиграл «Анжи» в девятом туре РФПЛ. Матч в Каспийске закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, несмотря на то, что в концовке встречи махачкалинцы остались вдесятером. Это поражение стало первым для «Зенита» в текущем розыгрыше РФПЛ.

Первый тайм матча команды демонстрировали достаточно спокойный футбол и к перерыву на табло горели скучные нули. Однако уже в дебюте второго тайма итальянский новичок сине-бело-голубых Клаудио Маркизио открыл счёт после отскока от штанги — 0:1. Но на 71 минуте форвард дагестанского клуба Андрес Понсе сравнял цифры на табло после неудачного выноса Далера Кузяева. А уже через пять минут, на 76 «Анжи» остался в меньшинстве — после прямой красной карточки за грубейшее нарушение был удалён капитан махачкалинцев Дмитрий Белоруков.

После этого «Зенит» ожидаемо ринулся в атаку, за что был жестоко наказан. На 81 минуте «Анжи» удался острый контрвыпад, который закончился фолом Игоря Смольникова в своей штрафной площадке. 11-метровый хладнокровно реализовал Владислав Кулик.

В оставшееся время подопечные Сергея Семака яростно штурмовали ворота махачкалинской команды, но футболисты «Анжи» смогли сдержать натиск. Сенсационная победа дагестанских футболистов подарила им такие необходимые очки, а «Зенит», несмотря на поражение, остался на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ.