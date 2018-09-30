Кадыров ответил поговоркой и угрозами на планы морской блокады России

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-30T18:39:38+03:00

Рамзан Кадыров уверен, что «Россия — не Суэцкий канал и Райан Зинке не Голда Меир, чтобы по его пожеланию её могли закрыть или открыть» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

На громкие слова министра внутренних дел США Райана Зинке нашёлся острословный ответ. Рамзан Кадыров не остался в стороне от резонансной темы и нашёл политкорректные, но хлётские и жёсткие слова, призванные остудить пыл Вашингтона.

— Заявления американских политиков давно перестали удивлять здравомыслящих людей. Кажется, они соревнуются в сочинительстве бессмысленных решений, ведущих к разрушению системы международного права. Но в истории человечества не было ни одного случая, чтобы чересчур размашистая коса не нашла на камень. В ГУЛАГовском фольклоре это явление имеет более яркое определение, но табу не позволяет его приводить в столь серьезном разговоре, — резко ответил Кадыров в социальных сетях.

Дальше следует достаточно жёсткая и точная характеристика современных жителей США, как колонистов, живущих на земле «уничтоженных, расстрелянных, повешенных и скальпированных народов». И, по мнению, главы Чечни, Вашингтон продолжает вести агрессивную политику экспансии.

— Америка возомнила, что вправе перекрывать морские проливы, международные морские транспортные пути, препятствовать торговле одних стран с другими. Может такие дела проходят с беззащитными карликовыми государствами. Но сегодня министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что «США рассматривает возможность экономического давления на Россию...». Видимо, он слабо знаком с Россией, её историей и возможностями. Хочу напомнить крылатые слова известного чеченского писателя. Если перефразировать, они будут звучать так: «Россия — не Суэцкий канал и Райан Зинке не Голда Меир, чтобы по его пожеланию её могли закрыть или открыть», — разразился гневом чеченский лидер.

После чего Кадыров посоветовал подумать о возможной реакции нашей страны на такое грубейшее нарушение международного права. Закончил свою пламенную речь глава Чечни настоятельной рекомендацией «жить дружно».