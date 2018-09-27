2018-09-27T21:57:28+03:00
Происшествия

Самолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира

Мужчину доставили в местную больницу
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Самолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажираСамолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажираФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

27 сентября самолет из Махачкалы, который направлялся в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Пилоту Boeing 737 авиакомпании «Победа» пришлось срочно менять маршрут из-за того, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья. Когда стало понятно, что у мужчины не обычное недомогание, борт был направлен в ближайшую воздушную гавань.

Сначала командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэропортом, чтобы выработать топливо, а потом успешно посадил самолет. Около трапа уже дежурили медики на карете "Скорой помощи".

Заболевший пассажир был передан врачам, которые доставили его в местную больницу. Мужчину пришлось госпитализировать в отделение реанимации из-за проблем с кишечником. Медикам удалось стабилизировать его состояние, но, вероятнее всего, его ждет хирургическое вмешательство.

Самолет, после того как заболевшего пассажира увезли в больницу, совершил дозаправку и уже через час вылетел в Санкт-Петербург, где успешно приземлился с опозданием всего на два часа.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность