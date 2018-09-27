Самолет из Махачкалы экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира

СЕГОДНЯ 21:56 2018-09-27T21:57:28+03:00

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27 сентября самолет из Махачкалы, который направлялся в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Пилоту Boeing 737 авиакомпании «Победа» пришлось срочно менять маршрут из-за того, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья. Когда стало понятно, что у мужчины не обычное недомогание, борт был направлен в ближайшую воздушную гавань.

Сначала командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэропортом, чтобы выработать топливо, а потом успешно посадил самолет. Около трапа уже дежурили медики на карете "Скорой помощи".

Заболевший пассажир был передан врачам, которые доставили его в местную больницу. Мужчину пришлось госпитализировать в отделение реанимации из-за проблем с кишечником. Медикам удалось стабилизировать его состояние, но, вероятнее всего, его ждет хирургическое вмешательство.

Самолет, после того как заболевшего пассажира увезли в больницу, совершил дозаправку и уже через час вылетел в Санкт-Петербург, где успешно приземлился с опозданием всего на два часа.