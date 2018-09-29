"Не надо, пожалуйста!": в Северной Осетии "невеста" изо всех сил отбивалась от похитителей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-29T10:38:42+03:00

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Во Владикавказе публичная кража невесты обернулась скандалом. У одного из магазинов несколько парней на дорогих иномарках пытались затолкать в салон девушку. Она сопротивлялась изо всех сил и умоляла отпустить ее. Все на видео снял один из участников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/670990" frameborder="0"></iframe> Кража невесты в Северной Осетии.

На кадрах видно, как на девушку набросились двое парней и, обернув в белое полотно, тащат к машине. Шокированная, она пытается вырваться и кричит:

- Не надо! Пожалуйста! Я не сяду! Нет!

В ответ парни еще сильнее сжимают ее и напористее заталкивают в иномарку. Но не на ту напали! Даже обездвиженная она не позволяет увезти себя неизвестно куда.

- Давай! - давит на нее "похититель".

После нескольких неудачных попыток кто-то со стороны предлагает увезти девушку на машине побольше:

- Вот сюда запихивай! - говорит парень и открывает дверь кроссовера.

Увезли бедняжку в итоге на машине, в которую изначально пытались усадить.

В сети местные жители назвали случившееся позором.

- Что за дикие выходки? Неужели, действительно нельзя просто подать заявление в загс и, как нормальные люди, пожениться, - прокомментировали ролик пользователи. - Женщина не чемодан, чтобы её красть! Крадут мужчины, не умеющие заинтересовать женщину, ленивые и не желающие работать над собой!

Многие сошлись во мнении, что традиция с кражей невесты - пережиток прошлого.

- У этих крадунов теперь 2 пути: либо они ее ведут в загс или она их ведет к прокурору, - высказался один из комментаторов.