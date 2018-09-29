"Не надо, пожалуйста!": в Северной Осетии "невеста" изо всех сил отбивалась от похитителей
Во Владикавказе публичная кража невесты обернулась скандалом. У одного из магазинов несколько парней на дорогих иномарках пытались затолкать в салон девушку. Она сопротивлялась изо всех сил и умоляла отпустить ее. Все на видео снял один из участников.
Кража невесты в Северной Осетии.
На кадрах видно, как на девушку набросились двое парней и, обернув в белое полотно, тащат к машине. Шокированная, она пытается вырваться и кричит:
- Не надо! Пожалуйста! Я не сяду! Нет!
В ответ парни еще сильнее сжимают ее и напористее заталкивают в иномарку. Но не на ту напали! Даже обездвиженная она не позволяет увезти себя неизвестно куда.
- Давай! - давит на нее "похититель".
После нескольких неудачных попыток кто-то со стороны предлагает увезти девушку на машине побольше:
- Вот сюда запихивай! - говорит парень и открывает дверь кроссовера.
Увезли бедняжку в итоге на машине, в которую изначально пытались усадить.
В сети местные жители назвали случившееся позором.
- Что за дикие выходки? Неужели, действительно нельзя просто подать заявление в загс и, как нормальные люди, пожениться, - прокомментировали ролик пользователи. - Женщина не чемодан, чтобы её красть! Крадут мужчины, не умеющие заинтересовать женщину, ленивые и не желающие работать над собой!
Многие сошлись во мнении, что традиция с кражей невесты - пережиток прошлого.
- У этих крадунов теперь 2 пути: либо они ее ведут в загс или она их ведет к прокурору, - высказался один из комментаторов.