2018-10-02T13:47:41+03:00
Происшествия

Кавказский танцор спас тонувших в море мать с ребенком

От славы героя Айдар Шаманов из Карачаево-Черкесии попытался сбежать
Евгения СОКОРЕВА
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Айдар Шаманов - артист национального балета ГрузииАйдар Шаманов - артист национального балета Грузии
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Артист известного национального балета Грузии "Сухишвили" родом из Карачаево-Черкесии спас мать с ребенком в Сочи. Айдар Шаманов гулял с другом по набережной, когда услышал слабые крики с воды. Без раздумий он бросился в воду и вытянул на берег 42-летнюю Елену Газзаеву и ее 13-летнего сына Георгия - туристов из Кировской области. Женщина уже успела нахлебаться воды и потеряла сознание.

Талантливый юноша от славы героя пытался сбежать

Талантливый юноша от славы героя пытался сбежать

После того, как Елена пришла в себя и увидела живого и здорового сына, парень посоветовал мальчишке научиться плавать, пожелал семье удачи и скромно удалился.

Со слов Елены, она еле догнала спасителя и чуть ли не клещами выпытала его имя. Говорит, юноша не хотел придавать своему поступку особого значения.

Слова благодарности Айдару и его маме за воспитание сына Елена Газзаева написала у себя в соцсетях.

- Для меня Карачаево-Черкесия стала родной республикой из-за мужественного поступка Айдара, - написала она. - Ему и его семье я прошу благословения Господа и считаю, что он наш ангел-хранитель, посланный Богом.

И как бы не хотел Айдар Шаманов не придавать случай огласке, о нем уже знает весь Кавказ. Юношу даже номинировали на премию от МЧС России.

О герое этой истории мы нашли небольшой фильм:

Короткометражный фильм Aydar Shamanov Мой Путь.Короткометражный фильм Aydar Shamanov Мой Путь.

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