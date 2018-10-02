Кавказский танцор спас тонувших в море мать с ребенком

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-02T13:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Артист известного национального балета Грузии "Сухишвили" родом из Карачаево-Черкесии спас мать с ребенком в Сочи. Айдар Шаманов гулял с другом по набережной, когда услышал слабые крики с воды. Без раздумий он бросился в воду и вытянул на берег 42-летнюю Елену Газзаеву и ее 13-летнего сына Георгия - туристов из Кировской области. Женщина уже успела нахлебаться воды и потеряла сознание.

Талантливый юноша от славы героя пытался сбежать

После того, как Елена пришла в себя и увидела живого и здорового сына, парень посоветовал мальчишке научиться плавать, пожелал семье удачи и скромно удалился.

Со слов Елены, она еле догнала спасителя и чуть ли не клещами выпытала его имя. Говорит, юноша не хотел придавать своему поступку особого значения.

Слова благодарности Айдару и его маме за воспитание сына Елена Газзаева написала у себя в соцсетях.

- Для меня Карачаево-Черкесия стала родной республикой из-за мужественного поступка Айдара, - написала она. - Ему и его семье я прошу благословения Господа и считаю, что он наш ангел-хранитель, посланный Богом.

И как бы не хотел Айдар Шаманов не придавать случай огласке, о нем уже знает весь Кавказ. Юношу даже номинировали на премию от МЧС России.

О герое этой истории мы нашли небольшой фильм: