2018-10-03T08:35:19+03:00
Происшествия

При взрыве в дагестанской школе пострадали пятеро детей

Идет выяснение причин трагедии
Михаил ЮЖНЫЙ
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При взрыве газа пострадали пять детейПри взрыве газа пострадали пять детейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крупная трагедия в Дагестане: при взрыве в школе пострадали дети.

Как сообщает пресс-служб МЧС по Дагестану, в спортзале одной из школ Левашинского района вечером 2 октября был зафиксирован сильный взрыв бытового газа.

- Хлопок бытового газа произошел во время вечерних тренировок детей в спортивном зале общеобразовательной школы в селении Эбдалая. В результате ЧП пятеро детей были срочно госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы с ожогами от 50% до 80% тела, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского управления МЧС. - За их жизни борются врачи.

Все пострадавшие - школьники 2000-2004 годов рождения. Пострадавшие, по словам медиков, находятся в тяжелом состоянии, они пока остаются в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. Решается вопрос об их транспортировке для лечение в Москву.

На место срочно прибыли пожарные, к счастью, возгорания удалось избежать.Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия. Правоохранители выясняют причины взрыва бытового газа. По предварительным данным, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования. Следователи проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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