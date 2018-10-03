Преподаватель из Чечни вошел в пятерку финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-03T18:16:50+03:00

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В Санкт-Петербурге подвели итоги полуфинала Всероссийского конкурса "Учитель года-2018". Победителей пять, в их числе - преподаватель обществознания и права из Чечни Алихан Динаев. Ему и другим финалистам вручили "Хрустальных пеликанов" и диплом.

Фото: соцсети

Как рассказала "Комсомолке" сопровождающая Динаева директор школы, в которой тот работает последние 3 года, сейчас он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Прямо с вокзала директор школы в Грозном рассказала нам, что теперь ждет Алихана Динаева в Москве 00:00 00:00

Со слов Луизы Токашевой, Алихан Динаев - единственный представитель Северного Кавказа на финальном этапе конкурса, а еще он один из самых молодых участников. При этом в свои 29 лет он уже успел заработать 6-летний преподавательский стаж и взять приз как лучший учитель Чечни. Работает Алихан Динаев в Математической школе им. Х. И. Ибрагимова в Грозном, но время находит и для написания учебных пособий, и для работы на телевидении, и для игр в баскетбол.

Фото: соцсети героя публикации

Своим кредо Динаев выбрал цитату Джона Дьюи: "Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера".

А выбор профессии Алихан объясняет любовью к детям:

- Когда кто-то говорит мне, что не любит детей, я смотрю на него как на сборную России по футболу в четвертьфинале чемпионата мира - с тем же искренним удивлением, но только без той же искренней радости, - шутит учитель из Чечни.

На Всероссийском конкурсе Динаев признался, что, если бы он всю оставшуюся жизнь мог заниматься только одним делом, без раздумий выбрал бы преподавание.

Сейчас учитель обществознания из Грозного сидит напротив министра образования. Об этом он лично рассказал "Комсомолке", когда мы пытались спросить у него о готовности к решающему этапу конкурса.

Дети, по словам директора, очень любят своего учителя. Фото: соцсети героя публикации

Следующий тур с пятеркой финалистов пройдет завтра. Завершающее испытание "Разговор с министром" покажет, кто из всех педагогов России самый лучший. Его имя назовут 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме учителя обществознания из Чечни за это звание поборются учитель информатики и технологии из Москвы Игнат Игнатов, учитель истории, обществознания и права из Псковской области Илья Казанцев, учитель истории и обществознания из Московской области Григорий Назаров и учитель химии из Брянской области Юрий Клюев.