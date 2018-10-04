2018-10-04T11:04:41+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали убийц полицейского

Следователи установили причину жестокой расправы
Евгения СОКОРЕВА
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В их "логове" нашли селитру и самодельную бомбуВ их "логове" нашли селитру и самодельную бомбуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии силовики нашли и уничтожили убийц участкового республиканского МВД. Спецоперация прошла сегодня утром в Баксанском районе.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах КБР, их заблокировали на сельскохозяйственной ферме села Атажукино.

- При приближении сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем преступники были уничтожены, - сказали в ведомстве.

При обследовании "логова" злоумышленников оперативники нашли емкость с селитрой, самодельную бомбу, часть от гранатомета, взрыватель гранаты и металлические предметы для будущей "начинки" взрывного устройства.

- Следственными органами возбуждены несколько уголовных дел, - добавили следователи.

Одним из убитых террористов признали местого жителя, 26-летнего Рустема А. - участника потасовок в селе Кенделен.

Один из ликвидированных убийц

Один из ликвидированных убийц

Напомним, накануне вечером полицейские нашли в пойме реки Баксан тело участкового Жанова М.М. По последней информации, на нем насчитали 18 ножевых ранений на шее и туловище и два огнестрельных - в области головы.

Как стало известно оперативникам, убили полицейского, чтобы завладеть его оружием. Выстрелы были произведены уже из похищенного служебного табельного пистолета.

У Жанова остались жена и трое детей.

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