В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали убийц полицейского
В Кабардино-Балкарии силовики нашли и уничтожили убийц участкового республиканского МВД. Спецоперация прошла сегодня утром в Баксанском районе.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах КБР, их заблокировали на сельскохозяйственной ферме села Атажукино.
- При приближении сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем преступники были уничтожены, - сказали в ведомстве.
При обследовании "логова" злоумышленников оперативники нашли емкость с селитрой, самодельную бомбу, часть от гранатомета, взрыватель гранаты и металлические предметы для будущей "начинки" взрывного устройства.
- Следственными органами возбуждены несколько уголовных дел, - добавили следователи.
Одним из убитых террористов признали местого жителя, 26-летнего Рустема А. - участника потасовок в селе Кенделен.
Один из ликвидированных убийц
Напомним, накануне вечером полицейские нашли в пойме реки Баксан тело участкового Жанова М.М. По последней информации, на нем насчитали 18 ножевых ранений на шее и туловище и два огнестрельных - в области головы.
Как стало известно оперативникам, убили полицейского, чтобы завладеть его оружием. Выстрелы были произведены уже из похищенного служебного табельного пистолета.
У Жанова остались жена и трое детей.