2018-10-05T13:20:07+03:00
Общество

Флойд Мейвезер пострелял из автомата в Грозном

12-кратный чемпион мира по боксу приехал на юбилей столицы Чечни
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Флойд Мейвезер на стрельбах в ЧечнеФлойд Мейвезер на стрельбах в ЧечнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Флойд Мейвезер приехал на 200-летие Грозного. Однако ещё до участия в праздничных мероприятиях легендарный боксёр покатался по городу на автомобиле и пострелял из штурмовой винтовки.

По собственным словам, Флойд с большой любовью относится к столице Чеченской Республики. Впервые в Грозном он побывал в прошлом году. После визита в Москву, по личному приглашению Рамзана Кадырова, 12-кратный чемпион мира решил навестить столицу Чечни и остался в восторге от города и радушного приёма. Теперь боксёр решил вновь посетить город, чтобы поучаствовать в юбилейных торжествах.

О прибытии Мейвезера в своём Telegram сообщил лично Рамзан Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что Флойд успел прекрасно освоится в городе и, отказавшись от услуг водителя, сам сел за руль, чтобы проехать по улицам Грозного.

— Флойд Мейвезер любит Чечню, знает, что у нас от мала до велика все боксёры! Он не первый раз в Чечне. И из аэропорта в центр города он выехал за рулём машины, заявив, что хорошо знает Грозный. Кто один раз побывал в столице Чечни, возвращается снова и снова, — написал Кадыров.

floydmayweatherfloydmayweather
Natural born sniper.
145521 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Боксёр действительно с удовольствием проводит время в столице Чечни. Чтобы развлечь гостя, Флойда проводили на полигон спецназа и предложили пострелять из штурмовой винтовки. Мейвезер не смог устоять. В своём Instagram спортсмен опубликовал видео со стрельб. Стоит отметить, что Мейвезер отметился удивительной точностью, сделав 5 точных выстрелов из шести. Успех он прокомментировал многозначительной фразой: «Ну а вы продолжайте думать, что я опасен только в ближнем бою».

Напомним, сегодня в Чечне отмечают 200-летний юбилей Грозного. Горожан и гостей города ждёт захватывающая развлекательная программа, выступления именитых спортсменов и открытие новых объектов благоустройства и памятников культуры.

Гостями мероприятий станут полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также принц Бахрейна шейх Халид бен Хамад бин Иса аль-Халифа.

floydmayweatherfloydmayweather
Keep on thinking I could just hit the target with my hands.
109313 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым
Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Ставрополец вместе с приятелями выпил 150 литров чужого вина
В КБР на пожаре погибла женщина с двумя детьми
Юнус-Бек Евкуров подписал закон о границе с Чечней
Семье убитого в Кабардино-Балкарии участкового окажут помощь
В КБР госинспектор по охране животных попался на браконьерстве
На Ставрополье в жилом доме поймали гадюку
С начала года Россельхозбанк вложил в АПК Ставрополья 12 миллиардов рублей
Кадыров сообщил о ратификации соглашения между Чечнёй и Ингушетией
Власти Ставрополья ввели ЧС в городе Лермонтов из-за угрозы коммунального коллапса
МВД: В Ингушетии на митинг вышли 2 тысячи человек
В Махачкале почти 40 тыс человек остались без света
Стало известно, кто убил полицейского в КБР
В Пятигорске завершилось расследование убийства на почве кровной мести
Начальник налоговой службы в Ставрополе подозревается в коррупции
В Каспийске возросло число отравившихся школьников
В ДТП в Ингушетии пострадали отец и трое детей
В Ставрополе за хамство наказали пятерых водителей маршруток
В зверском убийстве полицейского из КБР подозревается участник потасовки в Кенделен
В Черкесске судят парня за "троллинг" в соцсетях
В Дагестане спецслужбы задержали хозяина крупнейшего завода на Юге России
В Кабардино-Балкарии нашли тело зверски убитого полицейского
Кисловодской горной обсерватории исполняется 70 лет