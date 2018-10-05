Флойд Мейвезер пострелял из автомата в Грозном

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-05T13:20:07+03:00

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Флойд Мейвезер приехал на 200-летие Грозного. Однако ещё до участия в праздничных мероприятиях легендарный боксёр покатался по городу на автомобиле и пострелял из штурмовой винтовки.

По собственным словам, Флойд с большой любовью относится к столице Чеченской Республики. Впервые в Грозном он побывал в прошлом году. После визита в Москву, по личному приглашению Рамзана Кадырова, 12-кратный чемпион мира решил навестить столицу Чечни и остался в восторге от города и радушного приёма. Теперь боксёр решил вновь посетить город, чтобы поучаствовать в юбилейных торжествах.

О прибытии Мейвезера в своём Telegram сообщил лично Рамзан Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что Флойд успел прекрасно освоится в городе и, отказавшись от услуг водителя, сам сел за руль, чтобы проехать по улицам Грозного.

— Флойд Мейвезер любит Чечню, знает, что у нас от мала до велика все боксёры! Он не первый раз в Чечне. И из аэропорта в центр города он выехал за рулём машины, заявив, что хорошо знает Грозный. Кто один раз побывал в столице Чечни, возвращается снова и снова, — написал Кадыров.

floydmayweather Natural born sniper.

Боксёр действительно с удовольствием проводит время в столице Чечни. Чтобы развлечь гостя, Флойда проводили на полигон спецназа и предложили пострелять из штурмовой винтовки. Мейвезер не смог устоять. В своём Instagram спортсмен опубликовал видео со стрельб. Стоит отметить, что Мейвезер отметился удивительной точностью, сделав 5 точных выстрелов из шести. Успех он прокомментировал многозначительной фразой: «Ну а вы продолжайте думать, что я опасен только в ближнем бою».

Напомним, сегодня в Чечне отмечают 200-летний юбилей Грозного. Горожан и гостей города ждёт захватывающая развлекательная программа, выступления именитых спортсменов и открытие новых объектов благоустройства и памятников культуры.

Гостями мероприятий станут полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также принц Бахрейна шейх Халид бен Хамад бин Иса аль-Халифа.