2018-10-07T14:56:29+03:00
Общество

Рамзан Кадыров назвал будущим хитом новую песню рэпера Тимати о Грозном

И записал видео, на котором показал, как ездит под нее на автомобиле
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров призвал своих подписчиков "оставить распри, делиться только хорошими новостями и жизнь свою обставить красиво и надежно". Глава Чечни поделился в Instagram новой песней своего давнего друга, известного российского рэпера Тимати о Грозном.

- Надо прекращать все эти бодания, левые разговоры с разных сторон, неуместные подколы и просто шпильки ради пиара, - обратился в социальной сети глава республики. - Решать проблемы нам всем надо исключительно теплыми словами.

В этом посте Рамзан Кадыров управляет автомобилем, во время езды по ночному Грозному играет новая песня Тимати.

Композиция известного рэпера о столице Чечни впервые широко прозвучала с большой сцены 5 октября во время 200-го дня рождения Грозного. В том шоу участвовало множество российских звезд, среди которых были Валерия, Николай Басков и другие. Тимати исполнил со сцены песню вместе со своей невестой Анастасией Решетовой.

Рамзан Кадыров отметил в Instagram, что во время прослушивания этой песни у него улучшается настроение. Он также выразил уверенность, что композиция эта - будущий хит.

za_kadyrov_95za_kadyrov_95
Рамзан Кадыров о новой песне Тимати
99162 отметок «Нравится»3526 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Победитель конкурса "Учитель года" из Чечни: "Был ботаником. Одноклассники меня не били, потому что я давал списывать"
Учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев признался, что у него нет педагогического образования, и в школу он идти не планировал [аудиозапись]
Новости 24
На Ставрополье вооруженная банда ограбила чабана
До конца года десяткам сирот из Карачаево-Черкесии дадут жилье
В Ставрополе победу Нурмагомедова отметили лезгинкой в 8 утра
Конор Магрегор потребовал реванша от Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедову не заплатят за бой с Макгрегором гонорар в 2 млн долларов
Тони Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов: меня уже поздравил Владимир Путин
Министр спорта Дагестана: "Вся республика не спала и ждала победы Хабиба"
В Ессентуках ищут беспомощного 82-летнего пенсионера
На трассе под Минводами столкнулись два грузовика
В Ессентуки съехались на турнир 300 лучших тхеквондистов России
В Нальчике наградили героев за спасение школьника из ледяной воды
Силовики изъяли документы в комитете госзакупок Дагестана
В Ставрополе, Изобильном и Михайловске выпал град
В Ессентуках чествовали учителей
В честь 200-летия Грозного Кадыров подарил 200 квартир малоимущим
В Дагестане задержан вооруженный фальшивомонетчик
Полсотни ессентукских семей до конца года улучшат свои жилищные условия
Руководство «Анжи» готово объявить о банкротстве из-за бунта игроков
2019-й объявили перекрестным годом Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Ставрополец запер свою девушку в гараже, чтобы избить за нее друга
Проект МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» отмечен наградой Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2018»
ВТБ запускает новый онлайн-сервис регистрации бизнеса
На Ставрополье сожгли 128 кг санкционного сыра из Нидерландов и Германии
Ставрополец вместе с приятелями выпил 150 литров чужого вина
В КБР на пожаре погибла женщина с двумя детьми