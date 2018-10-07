Рамзан Кадыров назвал будущим хитом новую песню рэпера Тимати о Грозном
Рамзан Кадыров призвал своих подписчиков "оставить распри, делиться только хорошими новостями и жизнь свою обставить красиво и надежно". Глава Чечни поделился в Instagram новой песней своего давнего друга, известного российского рэпера Тимати о Грозном.
- Надо прекращать все эти бодания, левые разговоры с разных сторон, неуместные подколы и просто шпильки ради пиара, - обратился в социальной сети глава республики. - Решать проблемы нам всем надо исключительно теплыми словами.
В этом посте Рамзан Кадыров управляет автомобилем, во время езды по ночному Грозному играет новая песня Тимати.
Композиция известного рэпера о столице Чечни впервые широко прозвучала с большой сцены 5 октября во время 200-го дня рождения Грозного. В том шоу участвовало множество российских звезд, среди которых были Валерия, Николай Басков и другие. Тимати исполнил со сцены песню вместе со своей невестой Анастасией Решетовой.
Рамзан Кадыров отметил в Instagram, что во время прослушивания этой песни у него улучшается настроение. Он также выразил уверенность, что композиция эта - будущий хит.
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