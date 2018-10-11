Кадыров пришел в ярость из-за чеченца, бросившего банку в парней в вагоне метро

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-11T06:37:00+03:00

И потребовал от нарушителя общественного порядка немедленно явиться для разговора к нему в Грозный

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Глава Чечни Рамзан Кадыров гневно отреагировал на выходку своего земляка, который со словами «Ахмат — сила!» бросил в метро в людей банку из-под напитка. По всей видимости, действие происходило где-то в Москве.

- Скажу так. Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела. Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами „Ахмат-Сила“ метнул баночку из-под напитка в юношей. После чего начинает оскорблять их. Кажется, что действие происходит где-то в метро. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения парням, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что данный проступок получит жесткую и надлежащую оценку, — заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров заверил, что бросивший банку парень ни в коем случае "не олицетворяет собой чеченский народ, чеченские традиции и обычаи".

- У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, прошу вас, немедленно сообщите его имя и где живет, — добавил глава ЧР. - Вызову его на ковер.

Затем Рамзан Кадыров обратился к самому нарушителю общественного порядка, потребовав от него немедленно явиться для разбирательства проступка в Грозный. Иначе нарушитель будет доставлен туда силой "для профилактической беседы".

- У тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе ты пожалеешь! Сотни тысячи чеченских молодых людей учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью можем сказать, что они истинные достойные сыновья нашего народа! А такие хамы, как ты, не имеют никакого морального права именоваться чеченцами. Но и тебя мы перевоспитаем!, — пообещал Рамзан Ахматович.