2018-10-11T11:05:40+03:00
Общество

Найден молодой чеченец, на которого разгневался Рамзан Кадыров

Кидавшего в автобусе банку в людей парня привезут в Грозный для профилактической беседы с главой Чечни [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Парень, который кидал банки в автобусе в Москве. Фото: Instagram ЧП ГрозныйПарень, который кидал банки в автобусе в Москве. Фото: Instagram ЧП Грозный
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Найден молодой уроженец Чечни кинул банку в двух парней в московском автобусе.

Напомним, чеченец, что-то говоря на родном языке, кинул в сидящих напротив парней пустую жестяную банку из-под энергетиков, пытаясь привлечь их внимание. Парни поймали упаковку.

- Скажите "Ахмат-сила", - обращается чеченский юноша к своим сверстникам.

- "Ахмат- сила" это мы знаем. - отвечают те. - Только можешь себя вести нормально, а?

- Закрой свой рот, - следует им ответ молодого чеченца.

Все видео в вагоне метро парень с Кавказа снял от первого лица на свой телефон. А затем опубликовал снятое в социальных сетях.

Чеченец в вагоне метро.

Там этот ролик уже увидел разгневанный Рамзан Кадыров. Глава Чечни потребовал от хамовитого земляка немедленно явиться в Грозный и извиниться за содеянное. Парень уже найден и начал объяснять свой проступок. А также попросил прощения.

- Я хочу извиниться за свой недостойный поступок в автобусе. Меня очень сильно поругали руководство Чеченской Республики и мои родители, - скзаал на новом видео, опубликованном в интернете чеченский юноша.

Теперь парня ждут в родном регионе для профилактической беседы с Рамзаном Кадыровым.

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Найден чеченец, на которого разгневался Рамзан Кадыров
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