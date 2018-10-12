2018-10-12T10:26:17+03:00
Общество

Рамзан Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову Merсedes премиум-класса

Дагестанский спортсмен сам уехал на автомобиле в родную республику [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

После знаменательной победы, которую Хабиб Нурмагомедов одержал в Лас-Вегасе над ирландцем Конором Макрегором, его принял в своей официальной резиденции глава Чечни Рамзан Кадыров. Дагестанского спортсмена руководитель ЧР назвал своим дорогим братом, устроив для него праздничный ужин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой встрече отметил, что Нурмагомедов – «порядочный человек, мусульманин, который ведет исключительно здоровый примерный и достойный образ жизни, много работает во имя достижения высокой цели». Кадыров напомнил, что все 27 профессиональных боев Хабиба в октагоне завершились его победой. Глава ЧР присвоил спортсмену звание почетного гражданина города Грозного.

В последнем бое Хабиб защитил титул чемпиона смешанных единоборств UFC в легком весе. Эту знаменательную победу глава ЧР назвал «исключительно яркой и убедительной по своему характеру».

Рамзан Кадыров также лично вручил Нурмагомедову ключи от дорогой иномарки - автомобиля Merсedes премиум-класса стоимостью в несколько миллионов рублей. Также Рамзан Кадыров лично сопроводил приехавшего к нему гости чемпиона по смешанным единоборствам до самой границы Чечни с Дагестаном.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Рамзан Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову Merсedes
763980 отметок «Нравится»9310 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Грозном 14 человек отравились куриным мясом в кафе
Судью КЧР подозревают в ДТП с двумя погибшими
В Дагестане мать с двумя детьми отравилась угарным газом
На Ставрополье поймали мошенника, откачивавшего нефть из скважин
Ставропольцы стали лауреатами Всероссийского конкурса "Лучший урок письма"
По нехитрой схеме председатель банка КБР украл больше полмиллиарда
В Грозном воспитательница детского сада до полусмерти избила ребёнка
На Ставрополье птичье гнездо лишило жизни пожилую женщину
Центр Ставрополя лишится газа из-за ремонтных работ
На Ставрополье насильник надругался над дочерью и мальчиком-инвалидом
Главврач Ставропольской психбольницы № 1 стал лауреатом премии «Гармония»
В КЧР фермер расстрелял лошадей, пасшихся на его кукурузном поле
Дороги в Ессентуках проверили технадзор и общественники
Ставропольцам покажут стильное французское кино
В Северной Осетии упавшими футбольными воротами убило школьницу
В Ессентуки прибыла очередная партия коммунальной техники
Путин встретится с Нурмагомедовым в Ульяновске