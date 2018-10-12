Рамзан Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову Merсedes премиум-класса

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-12T10:26:17+03:00

Дагестанский спортсмен сам уехал на автомобиле в родную республику [видео]

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После знаменательной победы, которую Хабиб Нурмагомедов одержал в Лас-Вегасе над ирландцем Конором Макрегором, его принял в своей официальной резиденции глава Чечни Рамзан Кадыров. Дагестанского спортсмена руководитель ЧР назвал своим дорогим братом, устроив для него праздничный ужин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой встрече отметил, что Нурмагомедов – «порядочный человек, мусульманин, который ведет исключительно здоровый примерный и достойный образ жизни, много работает во имя достижения высокой цели». Кадыров напомнил, что все 27 профессиональных боев Хабиба в октагоне завершились его победой. Глава ЧР присвоил спортсмену звание почетного гражданина города Грозного.

В последнем бое Хабиб защитил титул чемпиона смешанных единоборств UFC в легком весе. Эту знаменательную победу глава ЧР назвал «исключительно яркой и убедительной по своему характеру».

Рамзан Кадыров также лично вручил Нурмагомедову ключи от дорогой иномарки - автомобиля Merсedes премиум-класса стоимостью в несколько миллионов рублей. Также Рамзан Кадыров лично сопроводил приехавшего к нему гости чемпиона по смешанным единоборствам до самой границы Чечни с Дагестаном.