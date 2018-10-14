Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-14T10:22:06+03:00

Дагестанец заявил, что в джунглях должен быть только один король

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет драться с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

- Давай, Флойд! Я готов драться. 50-0 против 27-0, - обращается к Мейвезеру Нурмагомедов на видео, выложенном на странице в Инстаграм менеджера боксеров Дехуана Блэйка. - Два парня, которые никогда не проигрывали. Вперед! Почему бы и нет? В джунглях есть только один король – и этот король, конечно, я. Потому что он не смог уронить Макгрегора, а я сделал это легко.

Флойд Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде, так и не сумев отправить его в нокаут. Нурмагомедов одержал победу над Конором в четвертом раунде болевым приемом. При этом у Мейвезера 50 побед в 50 поединках, а у Нурмагомедова — 27 побед в 27 боях.

Генеральный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби заявил, что Мейвезер драться не хочет.

- Все, о чем сейчас думает Флойд, это получать удовольствие и наслаждаться жизнью, - цитирует Эллерби РИА Новости.

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