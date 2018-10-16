Дагестанский мажор прокатился по Подмосковью со скоростью "Боинга"

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-16T16:05:37+03:00

Водитель смог разогнать иномарку почти до 300 километров в час Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водитель смог разогнать иномарку почти до 300 километров в час [видео]

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Дагестанский мажор вместе с другом прокатился по Подмосковью со скоростью "Боинга". Видео поездки появилось в одном из скандальных пабликов Инстаграма, где дети богатых родителей хвастаются дорогими автомобилями и показывают свое наплевательское отношение к правилам дорожного движения.

На кадрах ролика видно, как мужчина за рулем BMW M6 разгоняет свой автомобиль по дороге в аэропорт Шереметьево почти до 300 километров в час. Отметим, что даже самолет идет на взлет с меньшей скоростью.

В паблике видеоролик подписали очень просто:"Когда очень спешишь в аэропорт". И предложили подписчикам угадать, куда же так торопиться владелец мощной иномарки. В комментариях многие сразу же узнали трассу, которая идет по направлению в аэропорт Шереметьево, другие решили пошутить и заявили, что это дорога в Уйташ - воздушную гавань Махачкалы.

Нашлись и те, кто раскритиковал манеру вождения дагестанца. Оказалось, что подписчикам не понравилась слишком медленная езда водителя:

- Шамаич, в спорт коробку забыл переключить!

- Что-то он орёт и не едет.

- Да разве ж это скорость? На трассе М5 BMW E60 до 331км/ч пацаны разгоняли!

Но нашлись и те, кому ролик очень понравился:

- Дагестанцы умеют водить! Красава, брат!

- Да он уже летит, зачем ему в аэропорт?

А вот про нарушение правил не вспомнил ни один из подписчиков. Видимо, в паблике такое не приветствуется.