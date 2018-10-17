"Выжигать каленым железом": Кадыров потребовал жестоко наказать ответственных за теракт в Керчи

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-17T15:36:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях выразил соболезнования родственникам погибших в теракте в Керчи и отметил, что виновных необходимо жестко наказать.

- Бесчеловечный по своему цинизму теракт совершён в Керчи. В местном политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным погибли и пострадали более шестидесяти человек. Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и ЖЕСТОКО наказаны в соответствие с законом, - написал глава Чечни.

Политик также рассказал, что уже позвонил главе Крыма Сергею Аксенову и предложил помощь. По словам Рамзана Кадырова, в Чечне пережили множество терактов и знают, как с ними бороться.

- Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только калёным железом можно выжигать это зло. Ещё раз заявляю, что руководство и население Крыма могут всегда рассчитывать на нашу помощь и поддержку в этой борьбе с нашими общими врагами, кто бы они ни были, - подытожил Кадыров.

Напомним, днем 17 октября политехническом колледже произошел взрыв. 18 человек погибли и еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. У правоохранительных органов уже есть подозреваемый - студент четвертого курса колледжа. Молодой человек покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка, спасшаяся из взорванного керченского колледжа: «Я видела, как убили мою подругу»

Студенты политехнического колледжа рассказывают о взрыве и стрельбе (подробности)

Директор Керченского политехнического колледжа о взрыве: "Настоящий теракт, как в Беслане"

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенниковарассказала, что чудом избежала гибели во время взрыва, так как за десять минут до ЧП уехала на встречу в БТИ. Случившееся она назвала «настоящим терактом, как в Беслане» (подробности)

"Я услышал взрыв, а потом парень начал расстреливать всех из ружья": Студент колледжа в Керчи, где произошел теракт

В политехническом колледже Керчи началась перемена после второй пары. Погода стояла отличная, поэтому преподаватели и студенты поспешили на улицу подышать свежим воздухом. Вдруг в коридоре, ведущем на крыльцо, прогремел взрыв (подробности)

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 18 человек погибли, 50 пострадали

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и 50 пострадали (подробности)