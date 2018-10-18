Может ли на Ставрополье повториться керченская трагедия

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-18T17:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

- Я считаю, что на в Ставрополе уделяется достаточное внимание охране образовательных учреждений, - рассказал учредитель одного из ставропольских ЧОП Олег Головачев. - Комитет образования города постоянно взаимодействует с охранными организациями. Чужой человек в школу или колледж не пройдет. Везде есть квалифицированная охрана, пропускная система с турникетами или рамки с металлоискателем. Проблема в том, что каждого студента проверить невозможно. Вот в Керчи же прошел учащийся, которого все знали. А когда раздались взрывы, то охранник смог нажать тревожную кнопку, но было поздно. Я считаю, чтобы избежать подобной трагедии, со студентами должны больше работать психологи, преподаватели да и просто социум вокруг должен быть более внимательный.

В колледжах Ставрополя нас заверили: у них все в порядке с охраной. К примеру, в "Ставропольском базовом медицинском колледже" не только профессиональный охранник на входе, но и турникеты, которые открываются по пропускам. А вот в одном из корпусов другого колледжа на входе работает вахтерша.

- В нашем корпусе колледжа, расположенного на улице Голенева, на вахте сидит женщина. Турникета или рамки металлоискателя нет, - рассказала преподаватель Ставропольского колледжа искусств Екатерина Чуприкова. - У нас около ста студентов, все друг друга хорошо знают. Чужой человек не пройдет. А если придет стрелять свой, то и рамка не поможет.

В Ставропольском колледже сервисных технологий и коммерции установлены не только турникеты, которые можно пройти лишь по пропуску, но видеокамеры, вахты охраны на входах.

- Хоть какая защита будет стоять, но в подобной ситуации она не спасет. В Керчи у студента был пропуск в здание. Все, что было возможно сделать для организации безопасности, у нас сделано. Везде на территориях, в коридорах, в общежитиях и по периметру установлены видеокамеры. Но мы не можем узнать, что у студентов в голове, - рассказал комендант СКСТиК.

СКАЗАНО НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

«Охрана — это профанация».

Петр, житель Кисловодска:

- Охрана в большинстве наших школ и колледжей — это профанация. Вы посмотрите на этих охранников. Они же ничего не смогут противопоставить злоумышленнику: оружия у них нет, сами они, как правило, не имеют элементарных навыков самообороны. Уж сколько на этих расстрелах в США обжигались, но и там при всех их возможностях ничего не могут с этим поделать. Остановить человека с оружием, если он идет убивать, может только пуля, вовремя выпущенная из пистолета оказавшегося рядом полицейского. А не безоружные сотрудники ЧОП и вахтеры.

Александр, житель Ставрополя:

- С охраной в школах и детских садах у нас все нормально. А вот кого не хватает, так это психологов, которые разговаривали бы с каждым ребенком хотя бы раз в неделю. Не тесты проводить для галочки, а нормально беседовать.