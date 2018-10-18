2018-10-18T21:10:54+03:00
Общество

В Ингушетии прекратили бессрочный митинг против изменения границ

Организаторы свернули протестную акцию
Алена БЕЛЯЕВА
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В Магасе приостановили митинг. Фото: Пресс-служба главы Республики ИнгушетияВ Магасе приостановили митинг. Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Бессрочный митинг в столице Ингушетии приостановлен. Как сообщают местные Телеграм-каналы, такое решение было принято организаторами протестной акции. Оргкомитет активистов заявил, что вскоре все несогласные с соглашением о новой границе между Чечней и Ингушетией вернуться на площадь. Но произойдет это только через пару недель.

- После совершения коллективной послеполуденной молитвы, митингующие приберутся на протестной площадке. Оставшуюся еду и напитки отдадут в благотворительные фонды, для раздачи неимущим, - сообщили в социальных сетях.

Теперь в ближайшие дни в Магасе будет тихо. Протестующие планируют собраться не раньше 31 октября, так как за день до этого состоится съезд ингушского народа. В ближайшие дни представители оппозиции планируют провести масштабную агитационную и разъяснительную работу с местным населением.

Напомним, договор, который устанавливал границы между Чечней и Ингушетией был подписан главами республик 26 сентября.

Сам стихийный митинг начался 4 октября, когда договор должен был быть утвержден народным собранием Ингушетии. Местные жители были возмущены решением депутатов, да и сами народные избранники сомневались в том, что их голоса были правильно подсчитаны. Вот только на голосование за отмену этого решения они и вовсе не пришли.

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